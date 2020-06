Fahrlässiger Kindertransport

Mehr als die Hälfte der Kinder, die im Straßenverkehr tödlich verunglücken, waren gar nicht oder nicht richtig gesichert, teilt die Polizei mit. Dabei seien folgenschwere Verletzungen vermeidbar, was ein Ulmer Fall nun wieder zeigte. Als Polizisten am Dienstag eine Autofahrt einer Familie in Ulm gestoppt hatten, trauten sie ihren Augen kaum.

Ein dreijähriger Bub stand zwischen den Sitzen und auf dem Rücksitz saß die Mutter, sie hatte ihr wenige Monate altes Baby auf dem Schoß. Angehalten wurde die Familie gegen 18.45 Uhr auf der B10 auf Höhe des Blaubeurer Rings. Da beide Kinder ohne die vorgeschriebenen Sitze transportiert wurden, durfte der 33-jährige Fahrer die Fahrt erst fortsetzen, nachdem geeignete Kindersitze zur Verfügung standen. Er muss mit einer Anzeige, einem Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Zur Erinnerung: Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr, die kleiner als 150 Zentimeter sind, müssen mit speziellen Rückhalteeinrichtungen gesichert werden. Diese müssen amtlich geprüft, gekennzeichnet und für das Kind (Größe und Gewicht) geeignet sein.