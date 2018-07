Fahrkartenkontrolle eskaliert: Zugfahrgast verletzt Schaffnerin

Eine 33-jährige Frau hat eine Fahrscheinkontrolleurin am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr auf der Fahrt im Interregio-Express von Stuttgart nach Ulm am Handgelenk verletzt. Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei bemerkte die 27-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Bahn eine Fahrkartenunregelmäßigkeit bei der Reisenden. Infolgedessen wollte sie die Personalien der Frau für eine Fahrpreisnacherhebung erfassen.

Hierbei soll die im Landkreis Göppingen wohnende Tatverdächtige versucht haben, der Bahnmitarbeiterin das Ticket zu entreißen, was ihr jedoch nicht gelang. Zeugenangaben zu Folge versuchte die Frau daraufhin die Zugbegleiterin am Arm zu greifen, um sie an der Personalienaufnahme zu hindern. Zudem soll sie, an der am Handgelenk hängende Kontrollzange derart festgezogen haben, dass es zu starken Einschnürungen am Arm der 27-Jährigen kam.

Polizist im Zug schlichtet

Ein im Zug befindlicher Beamter der Landespolizei wurde auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und beendete die Streitigkeiten. Die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn erstatte nach Ankunft im Ulmer Hauptbahnhof Anzeige auf dem Bundespolizeirevier.

Die 33-jährige Tatverdächtige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie der Körperverletzung rechnen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/140870 entgegengenommen.