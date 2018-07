Fahrkarten im Verbund DING werden teurer

Ab dem 1. Januar 2019 werden die Fahrpreise im Gebiet des Verkehrsverbundes DING (Ulm, Kreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm) um 3,1 Prozent angehoben. Dies hat nach Angaben des Verbundes der DING-Aufsichtsrat bei seiner Sitzung am Dienstag in Ulm beschlossen.

Als weitere Maßnahme im Zusammenhang mit der schrittweisen Abschaffung der DingCard betrachtet der DING-Aufsichtsrat die Gleichstellung der Tageskarte Single mit zwei rabattierten Einzelfahrscheinen, die nur noch per HandyTicket erhältlich sind.

„Obwohl die Verkäufe beim HandyTicket um das 2,5-fache gestiegen sind und obwohl gerade viele ältere Fahrgäste durch persönliche Beratungsleistungen im SWU KundenCenter traffiti kein Problem mehr damit haben, das Handy als Fahrscheinautomaten zu benutzen, wollen wir auch denjenigen Menschen entgegenkommen, die nicht die technischen Voraussetzungen für das HandyTicket mitbringen können oder wollen“, erläutert der DING-Aufsichtsratsvorsitzende, Landrat Heiner Scheffold die Maßnahme.

Die neuen Preise ab 1. Januar 2019 im Einzelnen

Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm

In Ulm/Neu-Ulm kostet der Einzelfahrschein zehn Cent mehr (Erwachsene: 2,30 Euro; Kinder 1,40 Euro). Auch der Preis für den per HandyTicket erworbenen Einzelfahrschein Erwachsener steigt in diesem Umfang (2,10 Euro).

Die Tageskarte Single wird dagegen um 0,20 Euro günstiger und ist damit preisgleich mit zwei Einzelfahrscheinen Erwachsener, die mit dem HandyTicket erworben werden (4,20 Euro).

Die Monatskarte wird um 1,50 Euro teurer (59,30 Euro), die Abo-Jahreskarte um 1,30 Euro (50,50 Euro) und die Schüler-Monatskarte um 1,10 Euro angehoben (44,40 Euro).

Die Tageskarte Gruppe (fünf Personen) für Ulm Neu/Ulm wird um 0,20 Euro teurer (7,70 Euro).

Stadtgebiete Biberach/Riedlingen

In Biberach und Riedlingen erhöhen sich die Preise für den Einzelfahrschein um fünf Cent (Erwachsener: 1,90 Euro, Kind: 1,25 Euro).

Die Monatskarte kostet 1,50 Euro mehr (44,30 Euro), der Monatsbetrag für die Abo-Jahreskarte erhöht sich um 1,20 Euro (38,90 Euro). Der Preis der Schüler-Monatskarte steigt um 1,10 Euro (33,20 Euro).

Die Tageskarte Gruppe kostet 0,20 Euro mehr (5,70 Euro), der Preis für die Tageskarte Single wird um zehn Cent abgesenkt (3,40 Euro).

Regionaltarife

Für alle anderen Fahrten im DING gilt, dass Preis in Abhängigkeit von der Anzahl der Tarifwaben angepasst wird, Ausnahme ist aber auch dort die Tageskarte Single, die günstiger angeboten wird.

Dazu folgende Beispiele: Für die Fahrt von Senden nach Ulm (drei Waben), Blaubeuren nach Ulm (vier Waben), oder Biberach nach Ulm (acht Waben) sind für die Einzelfahrscheine zehn bis 20 Cent mehr zu bezahlen, während die Tageskarten Single im Preis 20 bis 60 Cent reduziert werden. Für Monatskarten sind 2,60 bis 5,60 Euro mehr zu bezahlen und bei einer Schülermonatskarte 1,90 bis 4,20 Euro.

Fahrscheine für das Gesamtnetz

Der Preis der Gesamtnetz-Tageskarte Gruppe (fünf Personen) wird um einen Euro erhöht (18 Euro).

Der Monatsbetrag für das Ticket 65plus steigt um 1,20 Euro (ab 1. Januar 2019: 44,40 Euro).

Das Semesterticket (gültig für ein Semester) wird ab dem kommenden Wintersemester 5,00 Euro teurer (ab 1. Januar 2019: 125 Euro).

