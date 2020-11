Fahrgast ohne Mund-Nasen-Schutz greift Zugbegleiter an

Ein 62-jähriger Mann hat mehrfach versucht, den Zugbegleiter eines Regionalzuges Richtung Ulm zu schlagen und zu treten. Der Mann wollte offenbar keine Maske tragen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprach ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Reisenden am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr kurz nach der Abfahrt eines Zuges von Heidenheim in Richtung Ulm an, da dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, so die zuständige Bundespolizei.

Aufforderung, den Zug zu verlassen

Trotz mehrfacher Aufforderung des Zugbegleiters soll der 62-Jährige sich „vehement geweigert haben“, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen, weshalb der Bahnmitarbeiter den Fahrgast bei der Ankunft des Zuges am Bahnhof Herbrechtingen aufforderte, den Zug zu verlassen.

Der bereits polizeibekannte Mann soll den 51-Jährigen daraufhin beleidigt sowie mit Schlägen und Tritten attackiert haben, bevor er letztlich den Regionalexpress verließ. Der Zugbegleiter konnte den Angriffen wohl ausweichen und blieb unverletzt.

Kurz nach dem Vorfall konnten Bundespolizisten den Tatverdächtigen anhand einer Personenbeschreibung antreffen und dessen Identität feststellen. Der 62-Jährige muss nun neben einer Strafanzeige wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung zudem mit einem Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Die Bilanz der Bundespolizei seit Montag

Seit 2. November intensiviert die Bundespolizei den Einsatz zur Pandemiebekämpfung weiter und unterstützt damit die Bundesländer. Im bahnpolizeilichen Bereich wird in den Zügen und auf den Bahnhöfen ein verstärktes Augenmerk auf die Intensivierung der Ermahnung von Reisenden zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelegt.

Von Montag (02.11.) bis einschließlich Mittwoch (04.11.) wurden im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart insgesamt 265 Personen ohne eine erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. In 263 Fällen wurden Ermahnungen ausgesprochen, in zwei Fällen informierten die Einsatzkräfte das zuständige Gesundheitsamt, um ein Bußgeldverfahren einzuleiten. Eine Person war zu Durchsetzung des Hausrechtes durch Kräfte der Bundespolizei des Bahnhofs verwiesen worden.