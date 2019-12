Fahrfehler löst Verkehrschaos im Industriegebiet aus

Ein kleiner Fahrfehler eines LKW-Fahrers hat am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrschaos rund um die Otto-Hahn-Straße in Neu-Ulm geführt.

Nach Polizeiangaben war ein LKW-Fahrer kurz vor 14 Uhr auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Norden unterwegs, an der Kreuzung mit der Carl-Zeiss-Straße wollte der Fahrer dann seinen Sattelzug wenden und holte nach rechts aus. Das missverstand ein Autofahrer mit Anhänger und fuhr geradeaus an dem Lastwagen vorbei.

Als der Lasterfahrer dann ohne ausreichende Beobachtung des Verkehrs um ihn herum zum Wenden ansetzte, traf er mit seiner Führerhausecke den vorbeifahrenden Anhänger. Es entstand nicht nur ein Sachschaden von einigen Tausend Euro, sondern die Elektronik der Zugmaschine erkannte nach dem Zusammenstoß eine Störung in der Bremsanlage und blockierte daher die Feststellbremse. Der Lastzug stand damit quer vor der Zufahrt zur Carl-Zeiss-Straße und machte es damit dem Laster unmöglich, in Richtung EvoBus und zu den zahlreichen weiteren Firmen in der Sackgasse zu fahren.

Mit drei Streifen regelte die Polizei den Verkehr und sperrte an der Leibnizstraße und an der Lessingstraße die Zufahrt in das Gebiet. An der Unfallkreuzung wurden die Autos über den Gehweg hinter dem Unfall-LKW aus der Sackgasse herausgeleitet, vor der Zugmaschine konnten mutige Lasterfahrer sich zwischen Unfallstelle und Ampelmast hindurchschlängeln. Solidarische Kollegen, die mit ihrem Laster nicht weiterkamen, übernahmen dabei mit Handzeichen die Einweisung zwischen den Hindernissen hindurch.

Es dauerte rund zwei Stunden, bis ein Abschleppunternehmen beauftragt war und vor Ort die Feststellbremse außer Betrieb setzte. Vorher wurde ein Abschlepp-Laster vorgespannt, damit das Unfallfahrzeug nicht wegrollt. Im Schritttempo wurde der Lastzug dann wenige Meter vorgezogen, um die Kreuzung freizugeben. Das gelang gerade rechtzeitig zum Schichtende bei EvoBus, bei dem Hunderte Fahrzeuge aus der Sackgasse herauswollen. Die Polizei regelte den Verkehr auf der Kreuzung manuell, um den Verkehr so flüssig wie möglich zu halten.