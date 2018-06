Fahnder fassen Betrüger im ICE

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwoch in einem ICE nahe Ulm einen 22-jährigen per Haftbefehl gesuchten Betrüger festgenommen. Bei einer Personenkontrolle stellten die Fahnder fest, dass der junge Mann gleich mit zwei Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Trier zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem derzeit wohnsitzlosen Mann werden mehrere Betrugs- und Diebstahlsdelikte zur Last gelegt. Der Festgenommene wurde in Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der für den Beschuldigten Untersuchungshaft anordnete. Der 22-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.