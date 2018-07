Fünf Millionen Euro kommen weg

Im Juli hat der er Gemeinderat beschlossen, dass der städtische Verwaltungshaushalt dauerhaft um fünf Millionen Euro gekürzt werden soll. Betroffen sind alle Fachbereiche.

Angesichts von neuen Schulden in Höhe von 60 Millionen Euro und einem Drittel weniger Steuereinnahmen wird das in den nächsten Jahren aber nicht ausreichen. Folge: Entweder muss weiter nach dem "Gießkannenprinzip" gekürzt werden, oder bestimmte Angebote fallen künftig ganz weg.

Dazu wird im Februar eine Haushaltsstrukturkommission einberufen, wie Oberbürgermeister Ivo Gönner gestern im Gemeinderat erläuterte. "Jetzt müssen wir in der Tat an die Strukturen ran", sagte das Stadtoberhaupt zum Auftakt der Haushaltsberatungen und betonte: "Veränderungen von Strukturen haben auch Einschnitte zur Folge. Dann geht es darum zu reduzieren, Einrichtungen zu schließen oder mit anderen zusammenzulegen."

Keine "Fensterreden", sondern echte Sparvorschläge mahnte Gerhard Bühler (FWG) vorausblickend an. "Was wir brauchen, ist der Mut dazu und die Standhaftigkeit." Beispielsweise kön\-ne man den Zuschuss der Stadt ans Roxy in Höhe von 250 000 Euro streichen und für etwas Neues verwenden.

Leise Zweifel am Mut der Räte zu unbequemen Entscheidungen äußerte Ivo Gönner mit Blick auf eine Entscheidung des Gemeinderats vor wenigen Tagen, die ja höchstens ein "Strukturle" betroffen habe. Gemeint war die zuerst beschlossene Schließung der Stadtteilbibliothek in Böfingen, die nach heftigem Bürgerprotest wieder rückgängig gemacht wurde. Kommentar Gönner: "Wer mit der Straßenbahn zum Mc Donald's fahren kann, kann auch zur Zentralbibliothek fahren."

"Wo will die Stadt hin und was ist es ihr wert?", diese Frage müsse der Gemeinderat beantworten, sagte Thomas Kienle (CDU). Ebenso: "Welche Kultur leisten wir uns und auf welchem Niveau?" Tom Mittelbach (Grüne) machte sich für den Erhalt des Roxys stark und schlug vor, statt über Streichungen über Gebührenerhöhungen nachzudenken. Dann könnten die Bürger über eine Art "Abstimmung mit dem Geldbeutel" zeigen, welche Einrichtungen ihnen wirklich wichtig sind und welche nicht.