Fünf Krankenhäuser schneiden überdurchschnittlich gut ab

Bereits zum fünften Mal hat die Techniker Krankenkasse (TK) ihre Mitglieder nach einem Klinik-Aufenthalt befragt, wie sie mit der Behandlung und Betreuung im Krankenhaus zufrieden waren.Auf diese Weise wurden jetzt 112 Krankenhäuser und 246 Fachabteilungen von Kliniken in Baden-Württemberg von Patienten bewertet. In der Region Ulm/Alb-Donau schnitten fünf Kliniken im Urteil der Patienten überdurchschnittlich gut ab: das Bundeswehrkrankenhaus Ulm, die Sana Klinik Laupheim sowie die Krankenhäuser Ehingen, Blaubeuren und Langenau, die vom Alb-Donau-Kreis getragen werden.

Mehr als 24 000 Patienten in Baden-Württemberg haben zwischen dem 1. Juli 2012 und dem 30. Juni 2013 nach einem Krankenhausaufenthalt den Fragebogen der TK ausgefüllt. Die Rücklaufquote lag bei fast 60 Prozent, „ein traumhafter Wert“, wie TK-Sprecher Klaus Föll bei der Vorstellung der Ergebnisse am Dienstag im Ulmer Ärztehaus in der Hirschstraße sagte.

Die 41 Fragen bezogen sich auf fünf „Qualitätsdimensionen“. Gefragt wurde nach der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Krankenhaus, nach dem Behandlungsergebnis, der medizinisch-pflegerischen Versorgung, aber auch nach so genannten „weichen Faktoren“ wie Information und Kommunikation sowie Organisation und Unterbringung.

„Es ist auch für die Krankenhäuser hilfreich, wenn sie solche subjektiven Bewertungen ihrer Patienten als Rückmeldung bekommen“, machte Klaus Föll den Sinn der Patientenbefragung auch für die Kliniken deutlich. Schließlich spiele das Thema Qualität im Gesundheitswesen eine immer wichtigere Rolle.

Das Fazit der Befragung fiel eindeutig aus: Kleinere Häuser mit familiärer Atmosphäre schneiden bei den Patienten besser ab als beispielsweise große und eher anonyme Universitäts-Kliniken. Als Stärken der gut bewerteten Häuser hat die TK vor allem ausgemacht: Die Zeit, die sich Pflegekräfte und Ärzte für ihre Patienten nehmen sowie die verständliche Erklärung dessen, was mit den Patienten im Krankenhaus passiert.

Insgesamt wurden in Baden-Württemberg von der Techniker Krankenkasse 45 Kliniken zertifiziert, deren Bewertung deutlich über dem Bundesdurchschnitt lag. So erhielten am Dienstag die Vertreter des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses, der Sana-Klinik Laupheim und der drei Kreiskrankenhäuser Ehingen, Blaubeuren und Langenau, ihre Urkunden. Nicht zertifiziert wurden das Universitätsklinikum Ulm, die Sana-Klinik Biberach und die RKU Universitäts- und Rehakliniken Ulm.

Das Ergebnis der Patientenbefragung fließt auch in den Klinikführer der Techniker Krankenkasse ein. Er ist im Internet abrufbar auf

www.tk.de/klinikfuehrer (obe)