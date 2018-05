Fünf Kilo Drogen im Hotelzimmer: Polizei nimmt Dealer fest

Ende April haben die Angestellten eines Ulmer Hotels eine Tüte mit weißem Pulver gefunden. Sie hatten den Verdacht, dass es sich um Drogen handeln könnte und verständigten die Polizei. Die kam und nahm die Ermittlungen auf. Schnell stellten die Beamten fest, dass es sich um Betäubungsmittel handelt. Die Ermittler durchsuchten das Hotelzimmer und fanden weitere Drogen. Die Ermittlungen der Ulmer Polizei liefen nun auf Hochtouren. Sie hatten den Gast des Hotelzimmers in Verdacht, die Sachen in das Zimmer gebracht zu haben.

Als der 19-Jährige später die Unterkunft betrat, klickten die Handschellen. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden weitere Drogen. Die Ermittler beschlagnahmten die Betäubungsmittel, welche sie untersuchten. Dabei stellten sie insgesamt ungefähr fünf Kilogramm Amphetamin sowie noch ein paar Gramm Kokain und Marihuana sicher. Der erste Tatverdacht richtete sich gegen den Gast des Hotelzimmers. Er soll damit gehandelt haben.

Verdächtiger sitzt seit April in Untersuchungshaft

Der 19-Jährige wurde noch Ende April dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich seitdem in einem Gefängnis. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm dauern noch an. Die Beamten wollen dabei herausfinden, woher der Tatverdächtige das Betäubungsmittel hat und an wen er es abgeben wollte.

Schwarzarbeit, Schmuggel, gefälschte Markenkleidung: Mitarbeiter des Singener Hauptzollamts finden neben hohen Bargeldsummen auch Schmuggelware wie Designerklamotten, Brillen und hochwertige Oldtimer. Sie decken ein Gebiet von 5000 Quadratkilometern in fünf Landkreisen ab, darunter auch der Kreis Tuttlingen.