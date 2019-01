Fünf Autos geknackt

Zwischen Samstag und Montag öffnete ein Dieb in Ulm mehrere Autos.

Wie die Polizei mitteilt, war der Unbekannte in Söflingen unterwegs. Die Autos standen im Leonberger Weg, in der Mühlstraße, in der Pfeifenmachergasse, in der Schlößlesgasse und in der Waidstraße. An zwei Autos brach der Unbekannte eine Tür auf. Bei drei anderen Fahrzeugen waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Hier ist noch unklar, wie der Dieb die Autos öffnete. Erbeutet hat der Unbekannte Geld und eine Kreditkarte.