Explosion in Wohnhaus: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei einer Explosion am Montagmittag in einem Wohnhaus in Langenau (Alb-Donau-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, sei die Explosion in dem Gebäude in der Straße „Ostener Kuften“ gegen kurz nach 12 Uhr gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. „Es hat lichterloh gebrannt“, berichtet Oliver Burget, stellvertretender Kreisbrandmeister. Auch eine Wand wurde durch die Wucht der Explosion beschädigt. Das Haus muss gestützt werden.

Verletzte mit Rettungshubschraubern in Spezialklinik gebracht

Zwei schwerverletzte Personen seien vor dem Haus angetroffen worden. Sie wiesen laut Burget schwerste Brandverletzungen auf und wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken gebracht.

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass weitere Personen verletzt wurden.

Das Feuer nach der Explosion sei laut Burget gegen 14 Uhr unter Kontrolle gewesen. Jedoch seien noch weitere umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig. Eine Gefahr für andere Gebäude bestand nicht. Es handle sich um ein alleinstehendes Haus.

Ursache der Explosion aktuell unklar

Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, kann das Haus aber noch nicht betreten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Langenau und Ulm mit rund 50 Leuten sowie zehn Fahrzeugen.

Weitere Informationen folgen.