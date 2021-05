Experten sollen Corona im Abwasser der Region aufspüren

Von Schwäbische Zeitung

Weil wie angekündigt Impfstoff fehlt, können im Ulmer Impfzentrum im Juni nicht mehr so viele Menschen geimpft werden, wie es die Infrastruktur in der Ulmer Messe eigentlich erlauben würde. Eine Folge: Eine der beiden Hallen wird in der zweiten Juni-Woche geschlossen.

Kaum mehr neue Erstimpftermine Bernd Kühlmuß, der Ärztliche Leiter des Ulmer Impfzentrums, teilte am Montag mit, dass nach wie vor für den gesamten Juni „nur relativ geringe Impfstoff-Liefermengen“ für das Impfzentrum vorgesehen seien.