Ex-Spatzen-Trainer Baierl kommt zurück zum SSV Ulm

Stephan Baierl, aktuell noch Trainer des bayerischen Fußball-Regionalligisten FC Memmingen, kehrt zurück zum SSV Ulm 1846 Fußball. Der frühere Spatzen-Trainer wird in der Donaustadt ab Sommer den Posten des Sportlichen Leiters übernehmen. Das gaben am Dienstagabend beide Regionallisten beinahe zeitgleich bekannt.

Es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung und mir blutet das Herz. Stephan Baierl

Ausschlaggebend dafür seien demnach rein familiäre Gründe. Der 42-Jährige übernehme beim Südwest-Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball eine Tätigkeit, die weniger arbeitsintensiv als der bisherige Trainerjob und zeitlich anders planbar sei. „Es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung und mir blutet das Herz“, sagt Baierl zu seinem Entschluss, seine erfolgreiche Tätigkeit Ende Mai in Memmingen zu beenden und ergänzt: „Es hat nichts dem Sportlichen zu tun, sondern es sind rein private Dinge. Ich habe in Abstimmung mit meiner Familie einfach feststellen müssen, dass ich den gesamten Aufwand derzeit nicht leisten kann.“

Baierl ist Lehrer in Ulm

2017 war Baierl in Ulm als Trainer zurückgetreten. Er selbst ist Lehrer in Ulm und seine Frau ebenfalls voll berufstätig. Das nahezu tägliche Pendeln nach Memmingen im Nebenjob sei nicht mehr machbar.

Bei den Spatzen teilen sich seit Beginn der dieser Saison Sportvorstand Anton Gugelfuss und Cheftrainer Holger Bachthaler die Aufgaben des sportlichen Leiters. Diese Position wird der Verein ab Juli zur neuen Saison neu besetzen.

Trainer beim VfB und in Pfullendorf

Baierl war bereits von 2011 bis 2012 und von 2014 bis 2017 als Co-Trainer und Cheftrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball tätig und kennt den Verein bestens. Auf dem Online-Portal „FuPa“ wurde er zum Trainer des Jahres 2018 in Bayern gewählt. Außerdem war Baierl fünf Jahre Jugendtrainer beim VfB Stuttgart und Cheftrainer beim SC Pfullendorf.

Zu den Aufgaben des neuen sportlichen Leiters sollen laut SSV Ulm die Kaderplanung und die Organisation rund um die Mannschaft sein. Außerdem soll er Anton Gugelfuss und Holger Bachthaler unterstützen und die Schnittstelle zum Nachwuchsbereich schaffen. „Der Kontakt zum Verein ist nach meinem Abgang nie abgerissen, ich habe den Weg und die Entwicklung stets verfolgt und bin davon überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die positive Entwicklung des gesamten Vereins weiter voranzutreiben“, wird Stepahn Baierl zitiert: „Die neue Aufgabe ist eine große Herausforderung für mich, ich komme aus der sportlichen Seite und habe nun die Chance, und habe nun die Chance meine Fähigkeiten, mein Wissen und meine Kontakte auch in anderer Position in den Verein und die Mannschaft einzubringen und somit einen weiteren Schritt in die zukünftige, professionelle Ausrichtung des Vereins mitzugestalten. Ich möchte die Entwicklung, die ich 2014 mit angestoßen habe, weiter fortführen.“

Um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen, ist diese Position absolut notwendig. Anton Gugelfuss, Sportvorstand SSV Ulm 1846 Fußball

Anton Gugelfuss sagt über die Verpflichtung: „Wir freuen uns sehr, dass wir Stephan für diese Aufgabe gewinnen konnten. Er kennt unseren Verein und hat in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt. Um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen, ist diese Position absolut notwendig und wir sind davon überzeugt, dass Stephan Baierl diese optimal ausfüllen wird.“

