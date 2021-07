Ex-Abt: Neue Giebel am neuen Müller-Hotel am Münsterplatz

Auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt ist der Drogeriekönig zwar jüngst um ein paar hundert Plätze auf Rang 1299 abgestürzt. Doch solche Listen hat der 88-Jährige längst nicht mehr im Kopf. Wenn er sie überhaupt je hatte.

Co-Geschäftsführer Günther Helm auch dabei

In Ulm will der Chef von 35 000 Mitarbeitern Bleibendes hinterlassen. Und kümmert sich höchstselbst drum. Zum Richtest erschien Müller persönlich im Rohbau am mit einem goldenen „M“ versehenen Redenpult. Die Bedeutung für das Projekt lässt sich auch an seiner Begleitung erkennen: Co-Geschäftsführer Günther Helm, der 2019 in die Müller-Chefetage eintrat und als designierter Nachfolger gilt.

Müller sagte, dass er hier am Münsterplatz eigentlich ein Einkaufszentrum habe bauen wollen. Die Stadtverwaltung wollte es aber anders. Die Zeit werde zeigen, ob der Druck des Rathauses in Richtung einer Hotel-Nutzung richtig gewesen sei.

157 Zimmer, zwei Gastronomiebetriebe, zwei Läden

Das runderneuerte Ex-Abt-Gebäude nimmt Gestalt an. Am Donnerstag feierte Müller mit rund 100 geladenen Gästen Richtfest für den Umbau zu einem Hotel Motel One. In dem fünfgeschossigen Gebäude finden 157 Zimmer, zwei Gastronomiebetriebe und zwei Läden Platz.

„Wir haben es mit einem wirklich sehr gelungenen Projekt zu tun“, lobte Baubürgermeister Tim von Winning beim Richtfest. Es sei eine große Verantwortung, an diesem prominenten Ort zu bauen. Der Entwurf passe zum Münsterplatz und die Nutzung tue ihm gut: „Was dem Münsterplatz fehlt, ist Licht abends in den Fenstern.“ Das Hotel und die angegliederte Gastronomie sorge für eine soziale Belebung.

Bauarbeiten begannen vor genau einem Jahr

Das neue Hotel soll im zweiten Quartal 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Bauherr ist die müllereigene „EM Grundstücks GmbH & Co. KG“, die im Januar 2020 mit den Planungsarbeiten startete. Die Bauarbeiten begannen vor ziemlich genau einem Jahr.

Das Nutzungskonzept des Gebäudekomplexes, der bis zur Rebengasse reicht, folgt laut Mitteilung der Müller Holding einer klaren Struktur: Im Erdgeschoss werden Rezeption, die Gastronomiebetriebe Ciao Bella (200 Quadratmeter) und Café Extrablatt (280 Quadratmeter), ein Blumenladen und ein Juweliergeschäft angesiedelt. Die zweite, dritte und vierte Etage sind den Hotelgästen vorbehalten. Im fünften Obergeschoss laden demnach künftig Frühstückslounge und Hotelbar zum Verweilen ein. Vier neue Aufzüge sollen ihren Dienst verrichten.

„Unkomplizierte Ganztages-Kneipen-Gastronomie“

Mit dem Café Extrablatt kommt ein bekannter Namen nach Ulm. Dabei handelt es sich um eine 1988 von den Brüdern Richard und Christoph Wefers gegründetes Konzept, das heute zur Systemgastronomie gezählt wird. Das Konzept beschreiben die Brüder als „die moderne Form der guten alten Eckkneipe“ und als „unkomplizierte Ganztages-Kneipen-Gastronomie“. Das Franchise-System zählt inzwischen 90 Betriebe von Sylt bis Marrakesch.

Auch Ciao Bella ist ein Franchisekonzept. Der Betreiber des Ciao Bella im Ulmer Blautalcenter wird sich hier ein weiteres Standbein eröffnen. Das in Hamburg gegründete Gastronomie-Unternehmen agiert seit vielen Jahren mit der Absicht, als der „Italiener von nebenan“ Kunden zu gewinnen. Mit den Klassikern: Pizza, Pasta und Salate.

Neuer Glanz für das traditionelle Glockenspiel

Das Umbau-Konzept der Architekten Ankner und Buchholz setze auf Nachhaltigkeit, denn auf einen kompletten Neubau wurde verzichtet. Durch eine Verstärkung des bestehenden Tragwerks wurde die Grundkonstruktion des Hauses weitgehend erhalten. Auch das traditionelle Glockenspiel soll in neuem Glanz erstrahlen und wieder seinen Platz an der Fassade finden. Uhr und Glockenspiel werden dank einer „großzügigen Zuwendung von Erwin Müller und der Stadt Ulm“, wie die Firma Müller mitteilt, umfänglich überholt.

Dennoch ist das Ex-Abt-Gebäude kaum wiederzuerkennen. Denn drei Spitzgiebel fügen sich nun in den von „Ulmer Dächern“ geprägten Münsterplatz ein. Eine „Eingliederung in den städtebaulichen Kontext“, nennen das die Architekten.

Durch die Neuordnung werde der Abschluss zu den westlich befindlichen Giebelbauten und der Eintritt in die wichtige städtebauliche Achse der Platzgasse markiert.