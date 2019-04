Evobus verzeichnet durchwachsenes Quartal – Brand stoppt Produktion

Weniger Absatz, weniger Umsatz, weniger Rendite. Das erste Quartal 2019 ist bei der Daimler-Bussparte durchwachsen ausgefallen. Dass Leiter Till Oberwörder am Freitag von einem „aufregenden Tag“ spricht, hat damit aber nichts zu tun. In der Nacht zuvor ist gegen ein Uhr im Westteil der Neu-Ulmer Produktionshalle ein Feuer ausgebrochen.

Nach Unternehmensangaben war nur ein Fahrzeug betroffen, Sprinkleranlage und Werksfeuerwehr hätten den Brand innerhalb einer Viertelstunde gelöscht. Die Produktion lief zu diesem Zeitpunkt nicht, Menschen wurden nicht verletzt. Weder Anlagen noch weitere Busse gerieten in Brand.

„Die Abstände zu den restlichen Fahrzeugen sind groß genug gewesen“, berichtet Oberwörder. Die Ursache ist noch unklar, Sachverständige waren am Freitag am Ort. Die Frühschicht trat ihren Dienst zur gewohnten Zeit um 6.30 Uhr an, der betroffene Westteil der Halle blieb außen vor. Ab Montag soll die Produktion wieder vollkommen regulär laufen.

Evobus hat einiges aufzuholen

Evobus hat einiges aufzuholen. Bei den Reisebussen, die Neu-Ulm gefertigt werden, habe es zuletzt immer mehr Sonderwünsche gegeben, berichtet Spartenchef Oberwörder. Um damit besser umgehen zu können, habe das Unternehmen interne Prozesse umgestaltet. Dabei sei es vor allem um das Ausstellen von Dokumenten gegangen.

Elektrobusse sollen die Zukunft sein, werden am Evobus-Standort in Neu-Ulm aber nicht produziert: Der Evobus-Spartenchef sieht den Standort aber trotzdem gefestigt. (Foto: Archiv)

Doch diese Umstellung hat zu Lieferverzögerungen geführt. Das durchwachsene erste Quartal ist die Folge. Insgesamt hat die Daimler-Tochter, die auch ein Werk in Mannheim betreibt, in den ersten drei Monaten des Jahres 5500 Komplettbusse und Fahrgestelle verkauft – vier Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Umsatz lag mit 785 Millionen Euro deutlich unter dem Niveau des ersten Quartals 2018 – da waren es rund 850 Millionen Euro. Das operative Ergebnis liegt bei -21 Millionen Euro (37 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum), die Umsatzrendite ist von 4,4 Prozent auf -2,7 Prozent gefallen.

Erwartungen nicht korrigieren

Die Erwartungen für 2019 will Oberwörder deswegen nicht korrigieren. Er bleibe positiv gestimmt, die Prognosen seien gut. Evobus hatte angekündigt, eine Umsatzrendite von fünf bis sieben Prozent erreichen zu wollen. „Wir bleiben bei unserer erwarteten Umsatzrendite“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung.

Wir gehen von einem wirklich soliden Reisebusgeschäft aus. Till Oberwörder, Leiter der Daimler-Bussparte

Evobus sei in Europa, Brasilien, Argentinien und Mexiko Marktführer und habe in Indien massiv zugelegt. Die Werke in Neu-Ulm und Mannheim seien gut ausgelastet, die Nachfrage nach den Neu-Ulmer Reisebussen sei stabil. „Wir gehen von einem wirklich soliden Reisebusgeschäft aus“, sagt der Spartenchef.

Mit einem weiteren Anstieg durch die seit Jahren boomende Fernbus-Branche rechne er aber nicht. Die Lieferverzögerungen will Evobus aufholen – und dadurch auch die mauen Zahlen aufbessern. Dass der kleine Brand in der Nacht auf Freitag die Auslieferung der Reisebusse weiter verschleppt, glaubt Oberwörder nicht.

Zum turbulenten ersten Quartal bei Daimler Buses hat auch eine Flutkatastrophe in Brasilien beigetragen. Eine Fabrikhalle sei 1,20 Meter unter Wasser gestanden, berichtet Oberwörder. Währungsschwankungen in dem Land hatten der Daimler-Tochter in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet. Davon war Oberwörder zufolge im abgelaufenen Quartal nichts zu spüren. Anders ist das in Brasiliens Nachbarland Argentinien, das unter einer Wirtschaftskrise leidet. „Dort ist der Markt schwächer als er schon war“, sagt der Bus-Chef.