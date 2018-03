Evakuierung für Bombenentschärfung hat begonnen

Die Neu-Ulmer Innenstadt steht an diesem Vormittag still. Schuld daran trägt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Nicht weit entfernt von der Bombe befindet sich direkt gegenüber der Glacis-Galerie ein sogenannter „Verdachtspunkt“. Dort könnte ebenfalls ein alter Sprengkörper im Boden stecken. Ursprünglich sollte an dieser Stelle erst in einer Woche gegraben werden, doch nun schauen die Experten des Kampfmittelräumdienstes gleich nach und machen das gefährliche Ding unschädlich – sofern es sich tatsächlich ebenfalls um eine Bombe handelt.

Sicherheitszone von 500 Metern

Rund um beide Funde wurde in einem Radius von 500 Metern eine Sicherheitszone gezogen, die einen Gutteil der Neu-Ulmer Innenstadt umfasst. Dieser Bereich wird derzeit komplett geräumt.

Das heißt: 12.600 Menschen müssen nach Angaben der Stadtverwaltung ihre Wohnungen verlassen. 600 Helferinnen und Helfer von Polizei, Rotem Kreuz und Feuerwehr gehen von Haus zu Haus und fordern die Bewohner auf, ihre vier Wände zu verlassen.

Ab sofort ist der Verkehr zum und im Sicherheitsbereich gesperrt - @DB_Bahn hält seit 8 Uhr nicht mehr am Bahnhof #NeuUlm, sondern fährt direkt weiter nach #Ulm. Ab Beginn der Entschärfung wird der komplette Bahnverkehr eingestellt #Fliegerbombe pic.twitter.com/s5kofDEoAZ — Polizei Schwaben S/W (@PolizeiSWS) March 18, 2018

Innerhalb des abgesperrten Sicherheitsbereichs „darf sich niemand befinden“, sagte Polizeivizepräsident Guido Limmer. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in Neu-Ulm leicht geschneit. Laut der Pressesprecherin der Stadt Neu-Ulm habe dies aber keine Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Evakuierung und die anschließende Entschärfung.

Anfang März wurde eine 70-Kilo schwere Fliegerbombe in Neu-Ulm – nahe der Glacis-Galerie – gefunden und erfolgreich entschärft. Doch die Bomben-Gefahr bleibt. Denn gestern ist ein weiterer Blindgänger entdeckt worden. Im Unterschied zu Anfang März hat diese ein Gewicht von 500 Kilogramm. Mehr als 12.000 Menschen müssen am Sonntag evakuiert werden.

Auch der Verkehr muss draußen bleiben, die Busse werden umgeleitet. Der Bahnhof wird überhaupt nicht mehr angefahren, Züge werden nach Neu-Ulm umgeleitet. Seit acht Uhr macht die Polizei die Straßen dicht, die Evakuierung hat begonnen. Die Helfer werden versuchen, die Innenstadtbewohner „freundlich zu überreden“, wie Limmer sagte. Wenn sich jedoch jemand weigert, werde kein unmittelbarer Zwang angewendet. Oberbürgermeister Gerold Noerenberg warnt davor, die Gefahr auf die leichte Schulter zu nehmen: „Es sollte keiner auf die Idee kommen, es besser wissen zu wollen.“

DRK organisiert Fahrdienste

Für alle, die während der Evakuierung keine Möglichkeit haben, anderswo unterzukommen, stellt die Stadt die Turnhalle der Weststadtschule in der Schießhausallee 7 zur Verfügung, auch die Mensa der Hochschule Neu-Ulm hat geöffnet. Wer seine Wohnung nicht selbst verlassen kann, für den stellt das Rote Kreuz einen Hol- und Bringdienst bereit. Die Donauklinik liegt übrigens außerhalb der Evakuierungszone. Sämtliche Hotels, Gaststätten und Geschäfte, die am Sonntag geöffnet haben, müssen für die Dauer des Einsatzes geschlossen bleiben.

Wann der beendet sein wird, lässt sich nach den Worten von Thomas Nägele, Leiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt Neu-Ulm, nicht genau sagen. Für die Evakuierung setzt er fünfeinhalb Stunden an, die Entschärfung der Bombe könnte schon in einer guten halben Stunde erledigt sein, sich aber auch länger hinziehen. Ob der Schnee, der in der Nacht gefallen ist, sich auf die Sprengung auswirkt, ist noch nicht bekannt.

Die Bombe wurde am Donnerstagnachmittag auf der Baustelle des Südstadtbogens entdeckt. Es ist schon die zweite böse Überraschung dieser Art innerhalb von zwei Wochen. Doch der Anfang März entdeckte Sprengkörper war wesentlich kleiner und wog nur 75 Kilo, deshalb fielen die Sicherheitsmaßnahmen für die Entschärfung damals bei Weitem nicht so streng aus wie diesmal.

Bei dem neuerlich entdeckten Blindgänger handelt es sich um eine sogenannte Zehn-Zentner-Bombe mit zwei Zündern und deutlich höherer Sprengkraft. Sie wird seit Donnerstag auf der Baustelle rund um die Uhr bewacht. Die könne man bis zur Entschärfung „ruhigen Gewissens liegen lassen“, sagte Sven Hornfischer, Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten.

In Neu-Ulm soll heute zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen eine #Weltkriegsbombe entschärft werden. Die #Evakuierung von 12600 Menschen im Radius von 500 Metern um den Fundort beginnt gleich, um 8 Uhr. Vorsicht Eisglätte! Diese Hinweise gibt die Stadt: #bombe @PolizeiSWS pic.twitter.com/UCtNfQfKhd — Michael Kroha (@MichaelKroha) March 18, 2018

Falls tatsächlich noch eine zweite Bombe gefunden wird, will das Sprengkommando sich diese danach vornehmen. Es könnte also später Nachmittag werden, bis sich das Neu-Ulmer Zentrum wieder beleben darf. Deshalb empfiehlt die Stadt den Bewohnern, wichtige Dinge wie etwa Medikamente mitzunehmen, auch an die Haustiere, die nicht längere Zeit allein bleiben können, müsse gedacht werden, denn: Sobald die Häuser geräumt sind, darf niemand zurückkehren, solange nicht Entwarnung gegeben wurde.