Evakuierung am Freitag: Erneut 500-Kilo-Bombe in Neu-Ulm gefunden

Erneut ist in Neu-Ulm ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Stadt Neu-Ulm befindet sich der Sprengkörper auf dem Gelände der Baustelle Südstadtbogen.

Wie die „Schwäbischen Zeitung“ schon vorab berichtete, findet die Evakuierung mit anschließender Entschärfung am Freitag in einem Radius von 500 Meter rund um den Fundort der Bombe statt. Wie schon beim vergangenen Bombenfund handelt es sich um eine 500-Kilo-Bombe.

Am frühen Dienstagabend informierten Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr und BRK über das weitere nötige Vorgehen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, die Bombe sei gesichert, teilten die Behörden mit.

++ Das war die Pressekonferenz im Live-Stream ++

Dritter Bombenfund in kurzer Zeit

Es handelt sich um den dritten Bombenfund in kurzer Zeit. Eine 500-Kilo-Bombe war Mitte März bei Bauarbeiten auf dem gleichen Gelände entdeckt worden. Dort war Anfang März bereits eine kleinere US-amerikanische Bombe von 75 Kilo entschärft worden.

Am ersten Weihnachtstag 2016 mussten in Augsburg bei der bis dahin größten Evakuierungsaktion in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg rund 54 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. In Frankfurt am Main waren dann im September 2017 rund 70 000 Menschen von einer Evakuierung wegen eines Blindgängers betroffen.