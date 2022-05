Eva Karl Faltermeier spielt im Roxy

Eva Karl Faltermeier ist Blogautorin, Dozentin und schreibt Kolumnen für Bayern2. Schon ihr erstes Programm „Es geht dahi“ wurde mit dem Senkrechtstarter-Preis des Bayerischen Kabarettpreises, dem Newcomerpreis des Hessischen Kabarettpreises und dem Prix Pantheon ausgezeichnet. Jetzt kommt sie mit diesem Programm nach Ulm ins Roxy. In „Es geht dahi“ nimmt sie am Donnerstag, 26. Mai, ab 20 Uhr das Publikum mit auf eine Reise in die Südoberpfalz – die Heimat des Nebels. Mit einer großen Portion Fatalismus erzählt sie von wichtigen Lebensstationen und skizziert ein Potpourri an Fehlschlägen, die sie nach und nach brechen. Karten gibt es zu 23 Euro im Vorverkauf und zu 25 Euro an der Abendkasse.