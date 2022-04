„Eure Mütter“ gastieren in Ulm

Das Stuttgarter Comedy-Trio „Eure Mütter“ kommt am Freitag, 6. Mai, um 20 Uhr ins Roxy nach Ulm. In ihrer Show „Bitte nicht am Lumpi saugen!“ bieten sie eine einzigartige Mischung aus Wort, Musik und – nun ja – entspanntem Sitzen , heißt es in einer Vorschau.

Im mittlerweile siebten Programm der drei schwarzgewandten Herren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann stecken erneut jede Menge Songs und Sketche, wie sie einfach niemand sonst schreiben kann. Geschweige denn spielen. Immer mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters weiter. Karten kosten im Vorverkauf 31,70 Euro und sind unter www.roxy.ulm.de erhältlich.