„Eule findet den Beat“ kommt ins Roxy

Das Kinder-Theater-Konzert „Eule findet den Beat“ von Cristiana Garba und Christina Raack kommt am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr, ins Roxy nach Ulm.

Das Stück ist laut Veranstalter ein Erlebnis für die ganze Familie. Bereits 2016 feierte die Inszenierung Premiere im Hamburger Schmidtchen und ist seither in der Hansestadt ununterbrochen ausverkauft. Über 150.000 Mal verkaufte sich das musikalische Abenteuer, in dem die kleine Eule auf große Entdeckungsreise geht, um Kindern die Vielfalt der Musik näherzubringen.

Und darum geht es: Die kleine Eule, ein echter Musiklaie, lebt in einem Wald am Rande der Stadt. Wie viele Kinder kann sie sich gar nicht vorstellen, wie vielfältig die Welt ist. Als sie eines Abends von Musik geweckt wird, beginnt für sie eine zauberhafte Reise.

Musikalisch noch ganz unbedarft, taucht Eule dank vieler aufschlussreicher Begegnungen in zahlreiche Genre-Welten ein. Sie trifft acht Tiere, die, genau wie deren jeweilige Lieblingsmusik, unterschiedlicher nicht sein können.

So lernt Eule den Rock-Maulwurf auf einem Festival-Zeltplatz kennen oder bekommt von der Pop-Fliege einen saftigen Ohrwurm verpasst. Auch die Punk-Katze, der Reggae-Papagei oder die Elektro-Fledermaus haben ihre ganz eigene Vorstellung davon, wie ein ideales Musikstück klingen muss. Die HipHop-Ratte stimmt spontan einen Freestyle-Rap an, die Jazz-Assel schwärmt von alten Musiklegenden und auch die Opern-Motte hat, wie alle Tiere in dieser Geschichte, ihren ganz eigenen Beat.

Die Aufführung dauert etwa 80 Minuten und ist empfohlen für Kinder ab vier Jahren. Tickets sind im Vorverkauf unter www.roxy.ulm.de erhältlich.