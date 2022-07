EU nimmt HfG-Stiftung in das „New European Bauhaus“ auf

Die Stiftung Hochschule für Gestaltung HfG Ulm ist nun offiziell Teil des „New European Bauhaus“. Die EU nahm die Stiftung in die „community of partners“ (Gemeinschaft der Partner) auf. Nachhaltigkeit ist das Thema des „New European Bauhaus“. Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, hat es 2020 ins Leben gerufen, um Denkern und Machern eine Plattform zu bieten. Gemeinsam soll daran gearbeitet werden, den „Green Deal“ der EU umzusetzen.

Das ist die Aufgabe des „New European Bauhaus“

Bis 2050 soll die EU klimaneutral sein. Das sieht von der Leyens „Green Deal“ vor. Das „New European Bauhaus“ soll dabei helfen und als Brücke zwischen Technologie sowie Wissenschaft und Kunst und Kultur fungieren. Es soll als eine offene partizipatorische und interdisziplinäre Bewegung zur Bewusstseinsbildung in der europäischen Gesellschaft beitragen.

In Ulm fielen diese Ideen auf fruchtbaren Boden. Die HfG-Stiftung und die Europäische Donauakademie gründeten ein gemeinsames Forum. Beide Institutionen sehen den Donauraum aufgrund seiner Vielfalt als ideale Blaupause zur Anwendung der neuen Bauhausziele der EU. „Die historische Designkompetenz der Ulmer HfG kann sich hier mit der politischen Donaukompetenz Ulms Erfolg versprechend verknüpfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der HfG-Stiftung.

Das „Neue Europäische Bauhaus an der Donau“ (New European Bauhaus on the Danube/ NEBoD) habe seit Sommer letzten Jahres mit zahlreichen Fachleuten und Institutionen aus den Donauländern Fahrt aufgenommen. Mit einem Workshop an der 9. Internationalen Donaukulturkonferenz in Ulm im Mai dieses Jahres habe das NEBoD schließlich auch europaweit bis nach Brüssel Sichtbarkeit gewonnen. Die Akkreditierung als offizieller Bauhauspartner sieht die HfG als Bestätigung ihrer Aktivitäten.

Die HfG ist noch immer aktuell

Auch der Stiftungsratsvorsitzende der HfG, Alexander Wetzig, ehemaliger Baubürgermeister der Stadt Ulm, freut sich sehr über diese Anerkennung durch die EU: „Damit erfolgt nicht nur eine Wertschätzung der gemeinsamen Arbeit zusammen mit der Europäischen Donauakademie und dem Institut ,urbanes Land’ der Hochschule Biberach für den Donauraum, sondern es wird zugleich auch der HfG Ulm mit ihrer heute aktueller denn je relevanten Botschaft von der gesellschaftlichen Verantwortung des Gestalters Respekt und Anerkennung gezollt. Der Spirit des Ortes HfG Ulm ist nach wie vor präsent!“