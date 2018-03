Es wird eng für die Orange Academy – Krämer fällt gegen Chemnitz aus

Es wird immer enger im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga ProA für die Basketball-Mannschaft der Ulmer Orange Academy. Sieben Spiele sind in der Hauptrunde noch zu absolvieren, das rettende Ufer ist bereits drei Siege entfernt. Von nun an ist jedes Spiel ein Endspiel. Auch das gegen Chemnitz am Samstag, 24. Februar, 19 Uhr, am Kuhberg. Für den Ulmer Trainer Danny Jansson ist aber auch noch etwas anderes wichtig: „Wir wollen einfach wieder einmal Spaß haben. Das wäre auch für den Kopf gut.“ Personell reißt die Pechsträhne aber nicht ab: Hatte Jansson aufgrund der Länderspielpause in der Bundesliga erstmals seit Wochen auf einen vollzähligen Kader gehofft, so musste er nun die Hiobsbotschaft vom Ausfall von David Krämer zur Kenntnis nehmen. Der beste Ulmer Werfer hat sich im Training am Knöchel verletzt und wird mindestens im Chemnitz-Spiel fehlen. „Das tut weh“, sagt der finnische Trainer. Hoffnung ziehen die Ulmer aus dem Hinrundenspiel. Denn auch ohne Joschka Ferner und Till Pape hätten die Gäste damals den Gegner bei der 67:72-Niederlage beinahe in die Verlängerung gezwungen. Bei den Niners aus Chemnitz hat sich seitdem weder die Tabellensituation (Platz zehn), noch die Zielsetzung geändert: Bei nur einem Sieg Rückstand auf Platz acht wollen die Sachsen im Saisonendspurt noch ein Wörtchen um die Play-offs mitreden. Dafür hat Chemnitz mit Hugh Robertson einen erfahrenen Allrounder nachverpflichtet, der Topscorer Malte Ziegenhagen (15,1 Punkte im Schnitt) auf dem Flügel entlasten soll.