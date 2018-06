Es ist angerichtet: Rola El-Halabi kehrt zurück

Es ist eigentlich alles angerichtet für den Kampf des Jahres: Vor gut 21 Monaten wurde Rola El-Halabi in Berlin durch die Schüsse aus der Pistole ihres eigenen Stiefvaters schwer verletzt, am Samstag will die Ulmer Leichtgewichts-Boxerin den Neustart ihrer Karriere schaffen. Zum Ende des Kampfabends gegen 22.30 Uhr steigt Rola in den Ring. In ihrer Heimatstadt, vor einer voraussichtlich großen Kulisse in der vielleicht sogar ausverkauften Ratiopharm-Arena und begleitet von einem gewaltigen Medieninteresse. Aber wer ist eigentlich diese potenzielle Spielverderberin Lucia Morelli, die Rola nur zu gern das große Comeback-Spektakel vermasseln möchte?

Zunächst einmal wird Rolas Gegnerin demnächst 34 Jahre alt und damit ist klar, dass der Kampf in der Arena für die Deutsch-Italienerin aus dem badischen Offenburg die vielleicht schon letzte ganz große Chance in ihrer Karriere darstellt. Einen Gürtel im Juniorweltergewicht hat Lucia Morelli derzeit noch, gegen Rola geht es für sie aber um die WM-Titel im Leichtgewicht nach Version der Verbände GBU, WBF und WIBA. Eine gewaltige Herausforderung für die Frau, die zu Beginn ihrer Boxkarriere vor erst acht Jahren den Kampfnamen „Pitbull“ trug und die sich jetzt „principessa pugilato“ (die boxende Prinzessin) nennt.

Drei bittere Niederlagen

Nach drei bitteren und teilweise umstrittenen Niederlagen seit 2009 gegen die Weltklasse-Boxerinnen Cecilia Braekhus (Norwegen), Myriam Lamare (Frankreich) und Delfine Persoon (Belgien) absolviert Lucia Morelli derzeit mit ihren Trainern Andy Preuß und Dominik Junge an fünf bis sechs Tagen pro Woche und in meist zwei Einheiten am Tag die nach ihren eigenen Angaben härteste Vorbereitung ihrer Karriere. Durchaus hilfreich dürfte dabei sein, dass sich die beiden Boxerinnen bestens kennen. Rola und Lucia waren Sparringspartnerinnen, die Deutsch-Italienerin war auch beim Prozess gegen Rolas Stiefvater Hicham El-Halabi in Berlin als Zeugin geladen.

„Dass ich nicht gegen Fallobst kämpfe, ist für mich selbstverständlich“, hatte Rola schon voller Hochachtung vor der Gegnerin im vergangenen November gesagt und im Morelli-Lager legt man Wert auf die Feststellung, dass die boxende Prinzessin diesmal viel mehr als eine Sparringspartnerin sein will. „Rola hätte weitaus leichtere Gegnerinnen wählen können“, sagt Lucias Manager Rolf Wittmeier.

Rolas Gegnerin: Lucia Morelli wurde im italienischen San Severo in den Nähe von Pescara geboren und sie feiert am 17. März ihren 34. Geburtstag. Derzeit lebt sie in Berghaupten bei Offenburg.

Größe: 1,70 Meter.

Gewicht: 61 Kilogramm.

Kampfstatistik: 20 Profikämpfe, 17 Siege, acht durch K.o. Drei Niederlagen, zwei durch K.o.