Zahlreiche Lehrstellen in der Region unbesetzt

Zahlreiche Lehrstellen in der Region sind unbesetzt geblieben. Die Schwäbische Zeitung hat bei der Handwerkskammer Ulm nachgefragt, wie sich die Situation bei Betrieben darstellt. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ über offene Lehrstellen, den Fachkräftemangel, Bildungspartnerschaften und das Verhältnis zwischen Azubis und Chefs.

Wie viele Lehrstellen sind aktuell in der Region unbesetzt?

Von der Ostalb bis zum Bodensee sind derzeit rund 900 Ausbildungsplätze unbesetzt. Im Landkreis Biberach sind aktuell 150 Lehrstellen frei. Das bedeutet, dass die Handwerksbetriebe im Gebiet der Handwerkskammer Ulm den Jugendlichen aktuell in jeder Region noch nahezu jeden Ausbildungswunsch erfüllen können.

Warum tun sich Handwerksbetriebe trotz guter Auftragslage schwer, Azubis zu finden?

Es gibt derzeit einen großen Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Nicht nur im Handwerk, sondern in der gesamten Wirtschaft. Wir stehen vor vielen wichtigen Zukunftsaufgaben, wie beispielsweise der Energiewende.

Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Ulm. (Foto: Handwerkskammer Ulm)

Ohne Handwerkerinnen und Handwerker können die verschiedenen Transformationsprozesse nicht gelingen. Das sehen viele Handwerksbetriebe und bieten deshalb Lehrstellen an. Es finden also nicht generell weniger Menschen ins Handwerk. Stattdessen wächst der Bedarf nach gut ausgebildeten Fachkräften.

Welche Chancen bieten Ausbildungsbörsen/Bildungspartnerschaften für Betriebe in Kontakt mit jungen Menschen zu kommen?

Betriebe können ihre offenen Praktika- und Ausbildungsstellen dort veröffentlichen. Kontakte zu potenziellen Azubis bekommen unsere Betriebe aber auch über eine sogenannte Bildungspartnerschaft mit einer Schule in ihrer Region.

Eine solche Partnerschaft nützt beiden Seiten: Schülerinnen und Schüler profitieren ebenso wie Handwerksbetriebe. Jugendliche, ihre Eltern oder Lehrer können unkompliziert und direkt auf die Betriebe zugehen. Über Praktika oder Projektarbeiten können Schüler so kennenlernen, wie der Alltag in einem Handwerksberuf aussieht und bekommen ein realistisches Bild von betrieblichen Abläufen und Anforderungen.

Zusätzlich setzen wir auf Ausbildungsbotschafter, die in Schulklassen von ihren Erfahrungen in der Ausbildung berichten und einen Einblick in ihre Handwerke geben.

Wie hat sich eventuell das Verhältnis zwischen Azubis und Chefs in den vergangenen Jahren verändert?

Es fehlt derzeit schlicht an Bewerberinnen und Bewerbern. Den knapp 20 000 Handwerksbetrieben im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee ist es vor Corona sechs Jahre in Folge gelungen, mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Und das trotz des Drangs zum Studieren und des demografischen Wandels.

Seit Corona ist die Situation auf dem Ausbildungsmarkt aber eine andere: Die Pandemie hat Kontakte zwischen Ausbildungsbetrieben und jungen Menschen gekappt und bisher erfolgreiche Kennenlernwege versperrt. Die Berufsorientierung wurde durch fehlende Ausbildungsmessen und ausgefallene Veranstaltungen erschwert.

Das hat nicht nur Auswirkungen auf die aktuellen Ausbildungszahlen, sondern kann auch langfristig Schäden anrichten. Wenn immer weniger Jugendliche ihren Weg in die handwerkliche Ausbildung finden, fehlen zukünftig qualifizierte Fachkräfte, die Kundenaufträge vor Ort abarbeiten.