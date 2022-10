Erstsemester an der Uni Ulm begrüßt

Semestereröffnung vor vollen Rängen: Am Montag hat das Wintersemester an der Universität Ulm offiziell begonnen. In einem der größten Uni-Hörsäle hießen Uni-Präsident Professor Michael Weber sowie Studierenden- und Fachvertreter hunderte Erstsemester willkommen, für die nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wie in den Vorjahren sind im Wintersemester insgesamt über 10 000 Studierende an der Universität Ulm eingeschrieben. Die Anzahl der Erst- und Neueinschreiber wird sich in den nächsten Wochen bei voraussichtlich 1700 einpendeln. Besonders viele Uni-Neulinge nehmen in diesen Tagen ein Studium der Humanmedizin, Psychologie, Biologie oder der Wirtschaftswissenschaften auf. An solche „klassischen Erstsemester“ richteten sich die Grußworte von Universitätspräsident Professor Weber: „Sie alle haben sich für ein Studienfach entschieden, das Sie begeistert. Vor Ihnen liegt also eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit. Deshalb: Stellen Sie Fragen, haben Sie den Mut, auch einmal Schwächen einzugestehen, knüpfen Sie Kontakte und bilden Sie Lerngruppen mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen“, riet Weber. An der Universität Ulm gibt es in jedem Fall zahlreiche Unterstützungsangebote: Im Hörsaal und bei der Infomesse im Forum präsentierten sich zum Beispiel die Zentrale Studienberatung (ZSB), das International Office oder der Career Service. Foto: Elvira Eberhardt