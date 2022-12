Erstes Ulmer Kasperle-Theater spielt Weihnachtsstücke

Das Erste Ulmer Kasperle-Theater spielt von Mittwoch, 21. Dezember, bis Freitag, 23. Dezember, jeweils 15 Uhr, das Stücke „Kasperle freut sich auf Weihnachten“. An Heiligabend, 24. Dezember, sind zwei Stücke zu sehen: Umi 11 Uhr beginnt eine weitere Aufführung von „Kasperle freut sich auf Weihnachten“, um 12 Uhr wird „Fridolin, der Weihnachtsesel“ gespielt. Weiter geht es im Ulmer Kasperle-Theater dann im neuen Jahr am Freitag, 6. Januar, mit „Kasperle baut einen Schneemann“; Beginn um 15 Uhr. Nähere Infos unter www.kasperletheaterulm.de. Restkarten gibt es an der Tageskasse ab 14.30 Uhr