Erstes Pflichtspiel der Spatzen 2018

Gut gelaunt wirkte Spatzen-Trainer Tobias Flitsch bei der ersten Pressekonferenz des Jahres 2018. Grund genug hat er offenbar: Die Ulmer Fußballer bestreiten ihr erstes Pflichtspiel in der Regionalliga Südwest am Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr, bei der TSG Hoffenheim II. Flitsch sprach von einer „erfolgreichen Abschlusswoche“ der Saisonvorbereitung.

Mit 27 Spielern ist der Spatzen-Kader derzeit üppig besetzt, verletzt fehlen nur die Langzeit-Patienten Vinko Sapina, Lukas Glade sowie Luca Graciotti. Graciotti war im Testspiel gegen Spielberg (6:0) am vergangenen Wochenende zwar dabei, wird gegen Hoffenheim aber fehlen. Kapitän Florian Krebs, der vor der Winterpause verletzt gefehlt hatte, ist laut Flitsch „voll einsatzfähig“. Zudem scheinen die Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Luigi Campagna einen Transfer getätigt zu haben, der sich auszahlen könnte. „Er tut uns gut“, sagte Flitsch. „Campagna ist gesetzt. Er ist körperlich in einem super Zustand und sorgt auf der Sechs für Stabilität.“ Das hat Ulm in der Hinrunde gerade auf der Position im defensiven Mittelfeld häufiger gefehlt.

Alles gut also im Spatzen-Land? Der Blick auf die Tabelle verheißt etwas anderes. Auf Platz 13 steht Ulm. Im schlimmsten Fall (sechs Absteiger) stünden die Spatzen immer noch auf sicherem Boden. Dass Verfolger Stuttgarter Kickers mit 24 Zählern punktgleich mit den Spatzen ist, lässt den Boden aber bröckeln. „Wir rechnen damit, dass wir bis zum letzten Spieltag alles dafür tun müssen, um nicht abzusteigen“, sagte Flitsch.

Dass mit Hoffenheim zu Beginn ein Gegner auf dem Platz stehen wird, der über eine gute finanzielle Ausstattung verfügt und sich gern im Bundesliga-Kader der TSG bedient, sieht Flitsch weniger als Problem. „Die erste Mannschaft spielt am Samstag, da ist es unsicher, ob Spieler runterkommen.“ Vielmehr stört ihn, dass es kaum Infos darüber gibt, auf welchem spielerischen Stand die Kraichgauer sind. „Die TSG hat nur zwei Testspiele gemacht“ – 3:1 gegen Sandhausen und 3:3 gegen den FSV Bissingen.

Personell schöpft Flitsch aus dem Vollen und dürfte sich an der Startelf im Testspiel gegen Augsburg II (3:2) orientieren. Leistungsträger wie Alper Bagceci, David Braig oder Thomas Rathgeber werden wohl auflaufen. Eine Änderung gibt es aber: Gegen Augsburg stand Mustafa Özhitay im Tor. Die Torwartfrage schwelt schon länger, weil unklar ist, ob Holger Betz nach der Saison aufhören wird. Dass Özhitay gegen den FCA II spielte, ließ sich als Zeichen für ihn als neue Nummer eins deuten. Doch Flitsch bekannte sich zu Routinier Betz als Nummer eins und beendete vorerst den Dreikampf zwischen Betz, Özhitay und Kevin Birk. „Alle drei haben in der Vorbereitung Fehler gemacht, aber auch überzeugt“, so Flitsch. (gioe)