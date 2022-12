Erster Spatenstich am Weinberg

Die UWS und die Baugemeinschaften „Ulmer Schachtel“ und „Wohnen am Weinberg“ haben feierlich den ersten Spatenstich für das gemeinsame Anker-Anlieger-Projekt im Baugebiet am Eselsberg gesetzt.

Auf dem Grundstück entlang des Schafgarbenwegs haben UWS und die beiden Baugemeinschaften einer Pressemitteilung zufolge ein gemeinsames Anker-Anlieger-Projekt entwickelt. Die UWS wird dabei eine Tiefgarage zur gemeinsamen Nutzung erstellen, auf der danach die Hochbauten der Projektbeteiligten entstehen. Dies ist für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung in der Abstimmung und der Koordination der Projektentwicklung.

In dem neuen gemeinsamen Projekt werden Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in bunter Mischung gemeinsam wohnen und leben, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die UWS wird 40 Prozent ihrer 63 Wohnungen dauerhaft als geförderte Wohnungen im Quartier anbieten. Gemeinsam mit den frei finanzierten Wohnungen und den Eigentümern der Baugemeinschaften sollen die Wohnprojekte für Vielfalt und langfristig soziale Stabilität im Quartier sorgen. Auf dem gemeinsamen Innenhof sind auch Aktivitäten und Treffs aller Bewohner geplant.

Insgesamt werden 63 Wohnungen der UWS, 47 Wohnungen der beiden Baugemeinschaften und eine integrierte Tiefgarage für die zukünftigen Bewohner des Quartiers entstehen. Hinzu kommen 310 Quadratmeter gewerbliche Nutzfläche, die beispielsweise für ein Café, eine Fahrradwerkstatt oder ein Büro genutzt werden können.

Innovationen in den neuen Gebäuden zu realisieren, war für alle Beteiligten Maßstab bei der Projektentwicklung. So werden hier im großen Maßstab Holzhybridbauten realisiert, die einen deutlich positivere Auswirkung auf die CO2-Bilanz der Gebäude haben als konventionelle Vorhaben. In den Tiefgaragen wird ein erheblicher Teil der Stellplätze „e-mobil-ready“ und in Teilen bereits mit kompletten Lademöglichkeiten ausgestattet sein, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen. Alle Wohnungen werden mit Glasfaserverkabelung bis in die Wohnung ausgestattet. Dies ist im Innovationsquartier ohnehin Voraussetzung für eine mögliche Vernetzung der Wohnungen im Quartier. Die barrierefreien und barrierearmen Wohnungen schaffen zudem ein breites Angebot für verschiedene Nutzergruppen.

Das nachhaltige Energiekonzept der Gebäude mit einem Energiestandard „KfW-Effizienzhaus 40 NH“ ist mit dem Holzbau, einem Fernwärmeanschluss der FUG und einer entsprechenden Zertifizierung möglich.