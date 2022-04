Erste Ulmer Tanzbenefizgala

Im Theater Ulm findet am Donnerstag, 14. April, um 19.30 Uhr im großen Haus die erste Tanzbenefizgala Ulms statt. Die Benefizgala zugunsten des Mukoviszidose Fördervereins Ulm e.V. und der gemeinnützigen Stiftung Gänseblümchen ist am Theater Ulm eine hochgehaltene Tradition – in diesem Jahr findet sie zum 25. Mal statt und zum ersten Mal als Tanztheater-Benefizgala mit überregionaler Beteiligung, wie das Theater in einer Pressemeldung mitteilt.

Neben der hauseigenen Tanztheatercompagnie des Theaters Ulm, die unter Leitung von Tanztheaterdirektor Reiner Feistel zwei Choreografien extra für diesen Abend entwickelt, werden unter anderen Gäste des Stuttgarter Staatsballetts unter der Leitung von Tamas Detrich, des Dance Theatre Heidelberg unter der Leitung von Iván Pérez, des Staatstheaters Augsburg unter der Leitung von Ricardo Fernando sowie Guido Markowitz’ Ballettensemble des Theaters Pforzheim erwartet. Ebenso zu Gast ist die Tanzsparte des Pfalztheaters Kaiserslautern unter der Leitung von James Sutherland und die Compagnie des Nationaltheaters Mannheim.

Das Ulmer Publikum darf sich also auf die schillernde Crème de la Crème des süddeutschen Tanzes freuen, die in zehn bis 15-minütigen Ausschnitten die unterschiedlichsten tänzerischen Handschriften – von zeitgenössischen Choreografien bis klassischem Ballettrepertoire – präsentieren.

Moderator des hochkarätigen Abends ist Tanztheaterdirektor Reiner Feistel persönlich. Für die Schirmherrschaft konnte Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Petra Olschowski gewonnen werden, die mit einem kurzen Grußwort ebenfalls den Abend unterstützen wird.

Alle teilnehmenden hochkarätigen Künstlerinnen und Künstler verzichten zugunsten des Mukoviszidose Fördervereins Ulm e.V. und der gemeinnützigen Stiftung Gänseblümchen auf ihre Gage, der Erlös kommt also komplett dem Verein und der Stiftung zugute und damit Projekten für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche der Region und Betroffene der Stoffwechselerkrankung.