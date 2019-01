Erst Trunkenheitsfahrt im Parkhaus, dann in die Psychiatrie

Beamte der Ulmer Polizei wurden am Samstag gegen 4.40 Uhr zu einem verdächtigen Auto gerufen. Das Auto fuhr im Parkhaus „Deutschhaus“ ziellos umher. Bei der Kontrolle der 20-jährigen Autofahrerin war die Ursache für ihr Verhalten schnell gefunden. Die junge Frau stand offensichtlich unter Alkoholeinwirkung.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten. Die Mutter holte die Frau um 6.15 Uhr auf dem Polizeirevier Ulm-West ab. Bereits vor den Eingangstüren des Reviers kam es zum Streitgespräch zwischen den Frauen. Als die Beamten für Ruhe sorgen wollten, schlug die Betrunkene nach dem Kopf eines Beamten. Damit war die Heimfahrt dann erledigt und die Alkoholisierte wurde in Gewahrsam genommen. In der Zelle verlor die Dame dann völlig die Kontrolle über sich und schlug mit allen Extremitäten um sich und traf dabei die Wände und das Fenster. Die Frau musste schließlich der psychiatrischen Abteilung überstellt werden, um weiteren Verletzungen vorzubeugen.