Erst Flucht, dann Rückkehr

Am Montag streifte ein BMW-Fahrer im Donautal in Ulm einen Linienbus und fuhr weiter. Später kam er zurück.

Der Linienbus hielt gegen 5.30 Uhr in einer Haltebucht in der Graf-Arco-Straße. Da dort andere Fahrzeuge parkten, ragte das Heck des Busses in die Fahrbahnmitte. Ein 33-jähriger Autofahrer übersah beim Vorbeifahren das Heck. Er streifte den Bus. Der Busfahrer und die Fahrgäste hörten einen lauten Schlag. Sie sahen auch den Pkw, der den Unfall verursachte. Der fuhr allerdings weiter und hielt nicht an. Die Polizei kam zur Unfallstelle und nahm den Unfall auf. Dort fand sie auch Fahrzeugteile vom Unfallverursacher. Der meldete sich zeitgleich bei der Polizei. Dann kam er zum Unfallort und stellte sich. Alle Personen blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen beträgt 7.000 Euro. Obwohl der BMW-Fahrer zurückkehrte, wird nun wegen Unfallflucht gegen ihn ermittelt.