Ernst Prost spendet zum Dienstjubiläum über eine Million Euro

Ernst Prost feiert sein 30-jähriges Dienstjubiläum bei Liqui Moly mit einer Spende an sozial engagierte Vereine, Institutionen und Stiftungen, die durch ihre Tätigkeit in Not geratenen Menschen die helfende Hand reichen.

63 Begünstigte, sie konnten sich bewerben

Große Feier, Blumen, Pralinen, Glückwünsche der Kollegen? Zu viel Brimborium um seine Person, wie der Geschäftsführer des Ulmer Schmierstoffspezialisten sagt. Ernst Prost möchte lieber anderen, statt sich selbst danken und zwar ehrenamtlichen Helfern, sozialen Organisationen, Vereinen und Institutionen.

Deshalb konnten sich all diejenigen, die konkrete soziale Projekte realisieren, beim Unternehmer um 33 mal 3.333 Euro und 30 mal 30.000 Euro bewerben. Nun wird die Summe von 1,009 989 Millionen Euro an 63 Begünstigte ausgezahlt.

Sie bekommen das Geld

Ökumenische Wohnnungslosenhilfe aus Neu-Ulm für eine Anschubfinanzierung für 2er- und 3er-WGs für wohnungslose Klienten

Ambulante Palliativversorgung Ulm für die Ausstattung von elf Ärzten mit einem hochmodernen Ultraschallgerät, um schwerkranke Patienten zu Hause zu untersuchen

BRH-Rettungshundestaffel Landkreis Biberach (Hochdorf) für Ausbildungsgeräte und einen Defibrillator

ARBE Psychosoziale Hilfsgemeinschaft aus Günzburg für „Ambulant betreutes Wohnen“

Tagesstätte für seelische Gesundheit des Diakonischen Werkes Neu-Ulm für die Anschaffung eines Konvektomaten

Der Verein „Heart for Life“ aus Senden für die Unterstützung bei Projekten für chronisch-kranke Menschen, Krebspatienten und sozial schwache Familien

Die Evangelische Paulusgemeinde aus Ulm für die Vespertütenaktion

Gute Clowns aus Ulm zur Sicherung von Clownvisiten in verschiedenen Heimen

DRK Ortsverein Illerkirchberg zur Erneuerung des Equipments und Anschaffung eines Defibrillators

Reha-Verein für Soziale Psychiatrie Donau-Alb zur Unterstützung für junge Menschen mit einer Geistigen- oder Lernbehinderung

AG West aus Ulm als Unterstützung für das Cafè Canapè

Förderkreis für werdende Mütter in Bedrängnis aus Ulm als für Kleidung für bedürftige Familien

Verein zur Förderung des Schulkindergartens für körperbehinderte Kinder aus Ulm für eine Spielkombination für den Außenbereich