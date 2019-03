Erneuter Unfall mit Straßenbahn der Linie 2 – Autofahrer verletzt

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Ulm mit einer Straßenbahn ist ein Autofahrer verletzt worden. Das teilen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) mit. Demnach sei gegen 7.45 Uhr ein Auto am Schulzentrum Kuhberg in die Tram der Linie 2 gefahren.

Der Fahrer des PKW sei dabei leicht verletzt worden, die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Die SWU richteten einen Schienenersatzverkehr ein. Dieser wurde, nachdem die Unfallstelle geräumt war, gegen 9.11 Uhr wieder aufgehoben.

Weitere Informationen folgen.

Mehr entdecken: Ulmer fahren bald samstags kostenlos mit Bus und Straßenbahn