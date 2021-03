Kammern kritisieren Corona-Beschlüsse

„Luft nach oben“ und „Enttäuschung und Unverständnis“: Die Industrie und Handelskammer Ulm (IHK) sowie die Handwerkskammer (HWK) reagieren gemischt auf die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Vor allem die IHK spart nicht an Kritik.

Hausaufgaben „völlig unzureichend“ gemacht

Für große Teile des Handels, die Gastronomie und Hotellerie sowie für zahlreiche Dienstleister gebe es lediglich „eine theoretische oder sogar noch gar keine Öffnungsperspektive, geschweige denn Planungssicherheit“, so die IHK. Die Wirtschaft müsse weiterhin dafür „büßen“, dass von Seiten der Politik die Hausaufgaben beim Impfen, Testen und der Datengewinnung „völlig unzureichend“ gemacht würden. Laut IHK-Präsident Jan Stefan Roell drohe nun ein Flickenteppich mit Einkaufstourismus über Länder- und Kreisgrenzen. „Faktisch wird der Lockdown für viele Unternehmen bis Ende März verlängert. Die geschaffenen Möglichkeiten wie Einkäufe auf Termin sind dabei für die allermeisten Geschäfte ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Schon heute sei der finanzielle Druck bei vielen Betrieben enorm und die staatlichen Hilfen würden immer noch bei Weitem nicht das halten, was fortwährend von Seiten der Politik versprochen werde.

Endgültiges Aus der Betriebe verhindern

Das findet auch die HWK. Die Wirtschaftshilfen würden nur schleppend laufen. „Die zugesagten Finanzhilfen des Bundes müssen auch jetzt in voller Höhe auf den Konten eingehen, wenn wir das endgültige Aus dieser Betriebe verhindern wollen“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Hinzu komme, dass immer noch Handwerksbetriebe durch jedes Hilferaster fielen. Diese sollten bei der konkreten Ausgestaltung des geplanten Härtefallfonds unbedingt Berücksichtigung finden.

Was die HWK freut: Dass es nun auch für Kosmetiker „eine klare Perspektive“ gebe und diese ab kommender Woche unter Auflagen öffnen dürfen, „ein guter und längst überfälliger Schritt“. Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm zwischen Ostalb und Bodensee seien mehr als 3000 der insgesamt rund 19 500 Handwerksbetriebe direkt von den Schließungen betroffen gewesen. Man sei froh, dass der Großteil dieser Handwerker jetzt wieder seiner Tätigkeit nachgehen könne.

„Sture Festhalten“ an Inzidenzwerten

Als „zunehmend fragwürdig“ bezeichnet die IHK das „sture Festhalten“ der Politik an Inzidenzwerten als maßgebliche Leitplanke. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Analyse des Robert-Koch-Instituts, wonach die Infektionsgefahr beim Einkauf oder auch bei organisierten Reisen niedrig sei. „Natürlich setzt das die Beachtung von Hygienemaßnahmen voraus. Dass dies in der Wirtschaft aber gut funktioniert, zeigt sich doch derzeit im Handel. Denn es ist ein Irrglaube zu meinen, man hätte große Teile des Handelsgeschehens lahmgelegt. Mit dem Lebensmittelhandel und den Drogerien hat nämlich genau der Teil des Handels weiter geöffnet, der für etwa 90 Prozent der täglichen Kundenkontakte steht“, so Jan Stefan Roell. Um so unverständlicher sei es, warum dann aber andere Händler mit viel geringeren Frequenzzahlen und viel geringeren Besucherdichten im Laden mit dem Verweis auf bestimmte Inzidenzwerte geschlossen haben müssen.