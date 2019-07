Erneut zerstören Unbekannte mehrere stationäre Blitzer

Unbekannte haben von Samstag auf Sonntag mehrere stationäre Blitzer in Ulm zerstört.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, beschädigten Unbekannte zwei Anlagen im Hindenburgring, eine in der Olga- und eine in der Karlstraße. In allen Fällen seien die Scheiben eingeschlagen worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Telefonnummer 0731/1880 auf Zeugenhinweise. Der Sachschaden beträgt etwa 1600 Euro.