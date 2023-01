Ermordete Ece hätte heute Geburtstag – anderes Opfer sagt aus

Tränen statt Luftballons, Kummer statt Kuchen. An diesem Montag wäre Ece S. 15 Jahre alt geworden. Es ist ein trauriger Geburtstag, den die Eltern des Mädchens begehen dürften. Schmerzlich dürfte er sie daran erinnern, dass ihr Kind Anfang Dezember in Illerkirchberg von einem Asylsuchenden auf offener Straße aus dem Leben gerissen, erstochen wurde.

Auch ihre Freundin wurde verletzt

Schwer verletzt wurde bei dieser Attacke – begangen von einem 27-jährigen Mann aus Eritrea, der die Tat mittlerweile gestanden hat – auch eine zum Tatzeitpunkt 13-jährige Freundin von Ece S. Die beiden Mädchen waren gerade auf dem Weg zu Bushaltestelle, als sie von dem Mann angegriffen wurden.

Während Ece ihren Verletzungen erlag, konnte die 13-Jährige gerettet werden. Der Täter hatte auch auf sie mit dem Messer eingestochen, sie jedoch nicht so schwer verletzt wir ihre Freundin. Die 13-Jährige konnte das Krankenhaus wieder verlassen, und wurde mittlerweile auch von der Polizei zum Tathergang befragt. Dieses Gespräch fand in der vergangenen Woche statt.

Täter und Opfer kannten sich wohl nicht

Details ihrer Aussage will die Ulmer Staatsanwaltschaft nicht preisgeben. Jedoch hätten ihre Angaben die Vermutung untermauert, dass sich Täter und Opfer vor der Tat nicht kannten. Alles deutet aktuell darauf hin, dass die beiden Mädchen „Zufallsopfer“ waren, das „Pech“ hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.

Auch wenn der 27-Jährige, der offenbar versuchte, sich nach seiner Tat das Leben zu nehmen, weitgehend geständig ist, steht das „Warum“ nach wie vor in den Sternen. Zwar haben die Ermittler diesbezüglich Vermutungen – sie halten damit jedoch noch hinterm Berg. Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger: „Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Derzeit gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, die mitgeteilt werden könnten.“

War der Mann schon vorher aggressiv?

Ebenfalls keine Erkenntnisse haben die Ermittler laut Bischofberger dazu, dass der Täter schon vor dem Angriff auf die beiden Mädchen aggressives Verhalten an den Tag gelegt haben könnte. Nach allem, was die Ermittler wüssten, sei der Mann vor der Attacke weder „in verbal oder tätlich aggressiver oder in sonst beachtlicher Weise“ aufgefallen, so Bischofberger. Polizeibekannt sei lediglich eine Schwarzfahrt.