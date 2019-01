Ermittlungserfolg im Drogenmilieu: Zwei mutmaßliche Dealer sitzen in Haft

Ermittlungserfolg im Drogenmilieu in und rund um Ulm: Die Polizei hat in einem umfangreichen Verfahren größere Mengen Rauschgift sichergestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, sitzen im Zuge dessen nun zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft. Auch gegen weitere Abnehmer wurden Ermittlungen unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Antidopinggesetz sowie wegen Geldwäsche eingeleitet.

Demnach ermittelt die Kriminalpolizei Ulm bereits seit Februar des vergangenen Jahres gegen einen 33-Jährigen. Diese Ermittlungen hätten laut Mitteilung zu weiteren sechs Verdächtigen geführt. Ende Oktober 2018 und Ende Dezember 2018 durchsuchte die Polizei dann insgesamt 15 Gebäude im Alb-Donau-Kreis, in Ulm und in Neu-Ulm. Die Ermittler stellten dabei insgesamt 4,5 Kilogramm Marihuana, 28 Gramm Kokain und kleinere Mengen Heroin und Amphetamin sicher. Außerdem fanden sie scharfe Munition und mehrere Tausend Euro – mutmaßliches Dealergeld.

Gegen zwei Verdächtige erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Ulm bereits Ende Oktober auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehle. Seither sitzen die Männer im Alter von 33 und 38 Jahren in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen gegen einige Abnehmer führten laut Polizei und Staatsanwaltschaft zur Einleitung weiterer Strafverfahren. Dabei geht es unter anderem um Verstöße gegen das Waffengesetz, das Antidopinggesetz und um Geldwäsche. Die Ermittler fanden bei Durchsuchungen kleinere Mengen Rauschgift. Diese jüngsten Durchsuchungen fanden Mitte Januar 2019 unter anderem in Ulm, im Kreis Neu-Ulm und im Kreis Biberach statt.

Die groß angelegte Drogenrazzia Mitte Januar in einer Flüchtlingsunterkunft in der Neu-Ulmer Reuttierstraße stehe nicht in Zusammenhang mit diesen Ermittlungen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Damals fanden die Ermittler Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“ sowie eine fünfstellige Summe Bargeld. Gegen mehr als 30 Verdächtige werde seither ermittelt, so die Polizei.