Ermittlungserfolg: Falscher Polizist nach betrügerischer Abzocke in Haft

Der Kriminalpolizei Neu-Ulm und Böblingen haben einen falschen Polizisten beziehungsweise einen sogenannten „Gewinnversprecher“ festgenommen. Der 55-Jährige aus dem Kreis Böblingen wurde laut Mitteilung der Polizei am vergangenen Dienstag dabei erwischt, wie er ein Kuvert mit Geld aus einem Briefkasten nahm, den zuvor eine 75-Jährige Rentnerin aus Neu-Ulm dort nach Absprache einwarf.

Denn seit zweieinhalb Wochen erhielt die 75-jährige Rentnerin Ulm immer wieder Telefonanrufe von einem angeblichen Kriminalhauptkommissar der Polizei Stuttgart. In diesen Telefonaten versprach der Mann der 75-Jährigen einen vermeintlichen Gewinn in Höhe von 49 000 Euro, der im Zusammenhang mit einer „geheimen Mission gegen Betrüger“ in der Türkei stehen würde.

Geld an der eigenen Haustür übergeben

Um diesen Gewinn zu erhalten, musste die Rentnerin vorab jedoch Geldbeträge als angebliche Vorabsteuer und diversen anderen Gründen übergeben. Untermauert durch mehrere Anrufe glaubte die 75-Jährige die Geschichte. Sie übergab in der Folge mehrmals an ihrer Haustüre einem Geldboten hohe Geldsummen.

Im Laufe der täglichen Telefonate erhöhte sich die vermeintliche Gewinnsumme auf mehr als 400 000 Euro. Die Rentnerin wurde von dem falschen Polizeibeamten auch mehrmals aufgefordert, mit einem Taxi nach Schönaich zu fahren und dort in einen Briefkasten Kuverts mit Geld einzuwerfen, was sie auch tat. So übergab die 75-Jährige in dieser Zeit insgesamt zirka 30 000 Euro an Bargeld.

Hausbank schöpft Verdacht

Nachdem der Hausbank der Rentnerin die hohen Geldabhebungen auffielen und diese dafür keine schlüssige Begründung liefern konnte, informierte die Bank am vergangenen Dienstag die Tochter der 75-Jährigen. Die Tochter schilderte nach einem Gespräch mit ihrer Mutter umgehend der Kriminalpolizei Neu-Ulm den Sachverhalt.

Da am Dienstag, 7. August, eine erneute Fahrt zur Geldablieferung in den Landkreis Böblingen anstand, begab sich die Seniorin auf den Weg und warf wie mehrmals zuvor ein Briefkuvert in den besagten Briefkasten. Kurze Zeit später entnahm ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Böblingen das Kuvert und wurde danach von Polizeibeamten der Kriminalpolizei Böblingen in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm festgenommen.

Es stellte sich im Laufe der Ermittlungen heraus, dass der festgenommene 55-jährige Geldabholer auch die Person war, die bereits mehrmals persönlich an der Haustüre der 75-jährigen Rentnerin in Neu-Ulm Geld in Empfang genommen hatte.

Täter war selbst schon Opfer

Kurioserweise fiel der 55-jährige Täter im Juni 2018 selbst einer Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten zum Opfer und überwies dabei eine mittlere fünfstellige Eurosumme in die Türkei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der 55-Jährige innerhalb kurzer Zeit als damaliges Opfer von den Tätern in der Türkei überredet und agierte nun auf der Täterseite als Geldabholer beziehungsweise falscher Polizist.

Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Im Anschluss wurde der 55-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Memmingen eingeliefert.

Rund 100 000 Euro in die Türkei überwiesen

Da der Festgenommene nachweislich in den vergangenen Wochen zirka 100 000 Euro Bargeld in die Türkei transferierte, geht die Kriminalpolizei Neu-Ulm und Böblingen davon aus, dass es weitere bisher unbekannte Opfer gibt, die dem Geldabholer Bargeld übergeben haben oder Geldkuverts in den Briefkasten in Schönaich einwarfen.

Opfer dieser Betrugsmasche werden gebeten sich unter der Rufnummer 0731/8013-0 mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm oder unter der Rufnummer 07031/13-00 mit der Kripo Böblingen in Verbindung zu setzen.