„Erkan & Stefan“ treten in Neu-Ulmer Arena auf

Prominente Namen des deutschen Humors sind am Donnerstag, 16. Mai, bei der „Radio 7 Comedy Nacht“ in der Ratiopharm-Arena zu Gast. So können die Besucher unter anderem das Comeback des Duos Erkan & Stefan erleben, die in den 2000ern die Sprache einer ganzen Generation prägten. Der lebende Energydrink und der scharfe Dönerspieß drohen unverhohlen: „Isch mach dein Schmerzfell Krankenhaus!“.

Ebenfalls in der Neu-Ulmer Arena dabei sind Nicole Jäger, die sich in ihrem Stand-Up-Programm den absurden Facetten der Weiblichkeit widmet, der Italo-Schwabe Heinrich del Core, der die alltäglichen Kuriositäten detailgetreu zu beschreiben weiß, und das Nachwuchstalent Thorsten Bär. Moderatorin ist Nelly Amiri. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.