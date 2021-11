Erinnerung an Pogromnacht steht im Zeichen des Anschlags auf die Synagoge

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm lädt am Dienstag, 9. November, zu einem Gedenken an die antisemitischen Pogrome in Deutschland am 9. November 1938 ein. Die öffentliche Veranstaltung findet ab 19 Uhr auf dem Weinhof in Ulm statt.

Dabei soll in diesem Jahr der 212 Ulmer Jüdinnen und Juden gedacht werden, die zwischen 1933 bis 1945 Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden.

Laut dem Vorstand der Deutsch-Israelischen Gesellschaft sei die diesjährige Veranstaltung nötig, um ein „Signal“ der historischen Verantwortung zu setzen – und um die Haltung der Gesellschaft im Ganzen einzufordern. Die Gedenkveranstaltung stehe zudem unter den Eindrücken des Brandanschlags auf die Ulmer Synagoge in diesem Sommer.

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft teilt weiter mit, dass die Opfer von Antisemitismus, Judenhass und Rassismus noch heute eine Mahnung darstellen. Es sei wichtig, „den bösen Gerüchten, perfiden Verleumdungen oder Verschwörungstheorien“ entgegenzutreten, die ab 1938 in die Hassverbrechen und in die singuläre Ausrottung des europäischen Judentums mündeten.

Die Gedenkstunde, mit Wortbeiträgen von Oberbürgermeister Gunter Czisch und Rabbiner Shneur Trebnik, wird vom Kammerchor der Universität Ulm musikalisch umrahmt.