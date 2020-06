Erinnern an George Floyd und Zeichen setzen: Mahnwache am Münsterplatz

Auch Ulm soll Reaktion zeigen auf die Ermordung von George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis/Minnesota Ende Mai. Am Dienstag, 9. Juni, findet ihm zu Ehren um 18 Uhr am Münsterplatz eine „Mahnwache gegen Rassismus und Diskriminierung“ statt. Im Namen des „Ulmer Netz für eine andere Welt“ lädt Lothar Heusohn ein.

Aktueller Anlass ist die Beerdigung von George Floyd, die für diesen Dienstag geplant ist. In der Einladung heißt es, die Teilnehmer der Ulmer Mahnwache sollten „Schilder, Transparente und Plakate“ mitbringen. Abgehalten wird sie ab 18 Uhr am Münsterplatz (Eingang Hirschstraße). Lothar Heusohn kündigt an: „Wir wollen in Ulm an George Floyd erinnern und ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen – in den USA und überall auf der Welt.“

In der Einladung heißt es weiter: Der Tod von George Floyd sei „eines von vielen Symbolen für die Unterdrückung der Afro-Amerikaner in den USA. Aber ein gewaltiges. Seitdem stehen überall im Land – und weltweit – Menschen auf der Straße, um den alltäglichen Rassismus als das zu zeigen, was er ist: ein konstitutives Merkmal der US-amerikanischen Geschichte und Gegenwart.“