Erfolgreiche Verfolgungsjagd: Polizei fasst Dieb von 21 Maiskolben

Wegen seines auffälligen Verhaltens sollte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 19-Jähriger in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) kontrolliert werden. Der junge Mann, der zu Fuß unterwegs war, weigerte sich erst und flüchtete. Die Polizei holte ihn ein und machte in seinem Rucksack 21 Maiskolben.

Demach war der 19-Jährige gegen 23 Uhr in der Adalbert-Stifter-Straße in Vöhringen unterwegs, als er vor der Polizei flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung holten die Beamten ihn ein. Gegen die vorläufige Festnahme wehrte er sich heftig, so dass er gefesselt werden musste.

Die 21 Maiskolben, die die Beamten fanden, hatte der junge Mann zuvor auf einem Maisfeld gepflückt. Die Identität des 19-Jährigen konnte erst auf der Polizeidienststelle geklärt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.