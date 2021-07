Er wandert von Potsdam nach Ulm

Die Wanderung von Michael Schuster führt durch fünf Bundesländer: von Potsdam in Brandenburg über Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt, Gotha in Thüringen sowie Würzburg und Nördlingen in Bayern bis nach Ulm. 650 Kilometer will der Lehrer zurücklegen, um Spenden für Bildungseinrichtungen in Berlin, Guatemala, Laos und Ghana zu sammeln. In den Schulen, an denen er auf dem Weg vorbeikommt, will er zudem kostenfreie Nachhilfe anbieten.

Deshalb ist Ulm der Endpunkt

Auf die Idee für die Wanderung kam Schuster, nachdem er den Dokumentarfilm „Biking Borders – Eine etwas andere Reise“ gesehen hatte. Darin fahren zwei deutsche Studenten mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking, um den Bau einer Grundschule in Guatemala zu finanzieren.

Inspiriert von den beiden plante er eine ähnliche Reise, nur etwas regionaler. Seinen Wanderweg hat Schuster anhand bereits etablierter Wanderrouten wie dem Europäischen Fernwanderweg E11 oder dem Jakobsweg geplant. Ulm hat er als Ziel auserkoren, weil dort der Jakobsweg Neresheim-Ulm endet, weil 650 Kilometer eine schöne, runde Zahl sei und weil seine Eltern in der Nähe leben.

Er unterrichtet in Berlin Moabit

Das gespendete Geld soll zwei Organisationen zugutekommen: Pencils of Promises unterstützt Schulen in Guatemala, Laos und Ghana (an sie gingen auch die Spenden, die die beiden Studenten aus „Biking Borders“ sammelten) und die Schülerpaten Berlin, die sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler in der deutschen Hauptstadt unterstützen. Schuster selbst ist Lernförderlehrer für Kinder mit Migrationshintergrund an der Heinrich-von-Stefan-Gesamtschule in Berlin Moabit.

Mit langen Wanderungen hat er bereits Erfahrung. In der Vergangenheit hat Schuster bereits mehrere mehrtägige Wanderungen wie den Jakobsweg in Spanien oder den Franziskusweg in Italien absolviert. Er will voraussichtlich am 2. Juli mit seiner Wanderung starten. Für die gesamte Strecke hat er etwa vier bis viereinhalb Wochen Zeit eingeplant.

Wanderung „live“ im Internet verfolgen

Wer Michael Schusters Wanderung im Internet verfolgen will, kann das über den Instagram-Account @aroutetoschools tun. Spenden können auf Linktree eingereicht werden.