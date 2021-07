Er soll den Innenstädten der Region auf die Beine helfen

Zur Stärkung der Innenstädte als Standorte des stationären Einzelhandels hat das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg ein Förderprogramm für sogenannte „Innenstadtberater“ ins Leben gerufen.

Unter Federführung der IHK Ulm haben die IHKs Bodensee-Oberschwaben und Ulm einen Antrag für die Gesamtregion zwischen Alb und Bodensee gestellt, der nun bis Ende 2022 bewilligt wurde.

24 Kommunen kommen in Frage

Die Aufgabe der Innenstadtberater ist es, Ansprechpartner für die Kommunen und alle Innenstadtakteure vor Ort zu sein und diese dabei zu unterstützen, den Einzelhandel und die Attraktivität der Innenstädte zu stärken und zu sichern. Im Fokus stehen Kommunen mit 10 000 bis 50 000 Einwohnern. Zwischen Alb und Bodensee gibt es 24 Kommunen in dieser Größe.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut übergibt den Förderbescheid für den regionalen Innenstadtberater an Max-Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm. (Foto: Franziska Kraufmann)

Der für die hiesige Region zuständige Innenstadtberater ist bereits gefunden: Es ist Josef Röll, der langjährige Handelsexperte der IHK Ulm.

„Frequenzrückgang und Bedeutungsverlust“

„Corona hat großen Teilen des Einzelhandels und der Gastronomie schwer zugesetzt. Aber schon vor der Pandemie litten insbesondere die Innenstädte vieler kleinerer Kommunen an Frequenzrückgang und Bedeutungsverlust. Die Ursachen sind vielfältig. Wir freuen uns daher sehr, dass mit dem Förderprogramm des Landes eine Hilfe geschaffen wurde, um diese Dinge anzugehen. Wir sehen in lebendigen und schönen Innenstädten auch in Zukunft einen be-deutsamen Standortfaktor“, sagt Max-Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm.

Best-Practice-Beispiele für andere Städte

Die Herausforderungen, vor denen die Kommunen bezüglich ihrer Innenstadtentwicklung stehen, seien meist sehr unterschiedlich. Daher sollten zunächst bewusst Städte mit verschiedenen Aufgabenstellungen angesprochen und im Rahmen eines sogenannten Innenstadtchecks tiefergehend untersucht werden.

Die so ermittelten Herausforderungen und Maßnahmen können im nächsten Schritt dann als Best-Practice-Beispiele für andere Städte genutzt werden. Interessierte Städte und Gewerbevereine könnten sich gerne schon jetzt an die IHKs wenden, erläutert Anje Gering, Hauptgeschäftsführerin der IHK Bodensee-Oberschwaben.

Auch Regionalverbände sind Projektpartner

Da neben Handelskennzahlen, Leerständen oder dem Digitalisierungsgrad auch städtebauliche und planerische Elemente bei der Weiterentwicklung der Innenstädte eine wesentliche Rolle spielten, sind neben den beiden IHKs auch die beiden Regionalverbände Projektpartner.

„Wir bringen unser planerisches Knowhow sehr gerne in das Vorhaben ein und freuen uns auf eine Intensivierung der ohnehin sehr guten Zusammenarbeit mit den IHKs im Bereich der Einzelhandelsentwicklung. Natürlich stehen wir den Kommunen sowie unseren Mitgliedern sehr gerne auch direkt als Ansprechpartner zur Verfügung“, sagen Wilfried Franke, Verbandsdirektor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, und Markus Riethe, Verbandsdirektor des Regionalverbands Donau-Iller.