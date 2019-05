Er setzt auf Fahrrad statt Formel 1

Fahrräder sind heute seine Welt. Neue oder alte. Mit Pedal- oder Elektroantrieb. Aus Metall oder Bambus. Der Neu-Ulmer Sascha Schmid eröffnete jüngst im Salon Moto eine „Zweirad Schmid’e“. Damit haben in der selbst ernannten Heimat schwerer Motorräder nun auch Fans von muskelbetriebener Fortbewegung ihr Refugium.

Es hätte für Sascha Schmid auch anders kommen können. Denn eigentlich hat er „Benzin im Blut“. Der 44-Jährige war vor Jahren einmal auf dem besten Weg in die Glitzerwelt des Formel 1. Er fuhr Rennen gegen spätere Formel-1-Rennfahrer wie Nick Heidfeld und Ralf Schumacher, den Bruder des großen Michael. Und gewann. Zwar im Kart. Aber immerhin. Dreimal wurde Schmid in der leistungsstärkeren Klasse Formel V Deutscher Meister: 1994, 1995 und 1996. Der Weg in den berufsmäßigen Rennsport schien vorgezeichnet, der Schwaighofer wusste gar nicht mehr wohin mit den Pokalen.

Doch das Glück war nicht auf seiner Seite. So habe sich ein vermeintlicher Sponsor einer renommierten Öl-Firma als Betrüger entpuppt. Doch Schmid gab nicht auf. Nach dieser Enttäuschung flatterte das ersehnte Angebot doch noch auf seinen Tisch: Es kam nicht von irgendwem – sondern vom Benetton-Team um Flavio Briatore, dem bekannten Manager und einem der größten Namen im Rennsport. Wie im Motorsport üblich, habe der Neu-Ulmer erst Geld mitbringen müssen, um in die Formel 3, einem Sprungbrett zur Königsklasse Formel 1, einsteigen zu dürfen. „Es waren 850 000 Mark“, erinnert sich Schmid.

In Motorsportkreisen bekannt

Doch selbst die heute 435 000 Euro standen dem ersten Anschein nach dem Berufswunsch Rennfahrer nicht im Weg: Die Familie Schmid war in Motorsportkreisen bekannt – auch durch seinen Vater, der ebenso „Benzin im Blut“ hatte, so Schmid. Und so kam der Kontakt zu Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zustande. Die superreiche Adelsfamilie hat einen Draht zum Rennsport, Sohnemann Albert von Thurn und Taxis ist Rennfahrer. „Es war eigentlich alles geklärt“, sagt Schmid. Fürstin Gloria gab persönlich eine Schlossführung. Kaffee und Kuchen wurde auf teurem Porzellan in privaten Gemächern gereicht. Und die milliardenschwere Familie Thurn-und-Taxis als Hauptsponsor war Formsache. Doch Sascha Schmid freute sich zu früh. Denn kurz darauf verkaufte die Familie die Thurn-und-Taxis-Bierproduktion an die Großbrauerei Paulaner. Die Sponsorentätigkeit hatte sich damit erledigt. „Dann hatte ich die Schnauze voll“, sagt Schmid. Und stieg nie wieder in einen Rennwagen. „Mir wurde plötzlich klar: Das ist nicht meine Welt. Geld und Beziehungen zählen mehr als Talent.“ Ralf Schumacher etwa bezeichnet Schmid als „etwas pummelig aber hochnäsig“. Und langsamer. Doch Schumacher machte Rennsportkarriere, nicht Schmid.

Der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker aus Neu-Ulm sattelte um zum Zweirad-Mechaniker und machte auch seinen Meister. Nach einigen beruflichen Stationen freut sich Schmid nun über seine Selbstständigkeit, die ihm auch ein alter Weggefährte ermöglicht. Seit über anderthalb Jahrzehnten kennt er Christian Fixl, der vor drei Jahren in einer Fabrikhalle im Starkfeld den „Salon Moto“ eröffnete. Die Liebe zu Tätowierungen und Harley Davidson verbindet zudem. „Es läuft sehr gut“, sagt Fixl, der die alten Gemäuer, die in den 1960ern sein Opa erbaute, zu neuem Leben erweckte. Und nun einen neuen Untermieter hat.

Neben Restaurant, Bar und Café, Motorradmietgarage und einem ausgefallenem Modeladen dreht sich hier nun auch alles um Fahrräder. Ein „Meisterbetrieb“: Die Reparatur von Fahrrädern sowie Rasenmähern, Gartengeräten und Motorsägen ist das Alltagsgeschäft des Ex-Rennfahrers Schmid, der auch einen wahrhaft exotischen Renner im Angebot hat: Ein Fahrrad aus Bambus. Schmid mag seine neuen umweltfreundlichen Renner, die mit einem Startpreis von 1700 Euro auch günstiger als Formel-Autos sind: Bambus sei ein perfekter Rohstoff: Stabil wie Stahl, leicht wie Aluminium, komfortabel wie Carbon. Enttäuschung über eine verpasste Rennsport-Karriere ist der Frohnatur Schmid nicht anzumerken. Irgendwie sei es auch nie seine Welt gewesen. Ganz im Gegensatz zu Fahrrädern: „Fortbewegungsmittel kommen und gehen. Fahrräder bleiben.“