Er radelt mit CO2-Tonne für das Klima

Eine Radtour ist im Sommer etwas Alltägliches, doch was Michael Bilharz macht, ist alles andere als das. 100 Tage lang radelt er quer durch Deutschland, insgesamt stehen 6000 Kilometer auf dem Programm. Was seine Tour zu etwas Einmaligem macht, sind seine Ziele und sein auffälliges Gefährt. Denn Bilharz fährt nicht etwa mit einem normalen Fahrrad, Rennrad oder Mountainbike. Nein, er ist mit einem Lastenrad samt Anhänger unterwegs. Und auf diesem transportiert er eine große graue Tonne mit der Aufschrift: CO2.

Bilharz radelt nicht zum Vergnügen durch Deutschland, sondern mit einem ernsten Hintergrund. Nun machte er halt in Ulm auf dem Marktplatz.

Er kämpft gegen den Klimawandel

Seit dem 23. Juni ist er unterwegs. Der 49-Jährige ist nach Günzburg nun in Ulm angekommen. Sein Sport-Shirt klebt auf seiner Haut, teils vom Radeln, teils wegen des immer wieder einsetzenden Regens auf seiner Fahrt. „Der Regen macht mir auf dem Rad nichts aus“, sagt Bilharz. Unangenehm sei es nur während der Pausen so wie jetzt vor dem Ulmer Münster. Doch Bilharz ist das egal. Er hat ein großes Ziel, er kämpft gegen den Klimawandel und möchte so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam machen.

Michael Bilharz ist beim Umweltbundesamt für den „CO2-Rechner“ zuständig, der den Ausstoß an Treibhausgasen für private Haushalte berechnet. Er ist zugleich einer der Sprecher des Vereins „3 fürs Klima“ und wirbt für das Einsparen von Treibhausgasen, so entstand auch die Idee der Klimawette.

Im Gegenwert von einer Tonne pro Kopf

Diese Mitmach- und Motivationskampagne soll bis zur UN-Klimakonferenz am 1. November dieses Jahres in Glasgow eine Million Menschen in Deutschland dazu bewegen, CO2 einzusparen und zwar im Gegenwert von einer Tonne pro Kopf.

Während seiner Reise durch die Bundesrepublik hat Bilharz eine CO2-Tonne dabei. Die umfunktionierte Regentonne sorgt für Aufmerksamkeit; und das ist es, was Bilharz erreichen will. Kaum in Ulm angekommen, wuchtet er die Tonne vom Rad und stellt sie auf den Marktplatz vor dem Rathaus in Ulm.

Einfache Möglichkeiten, der Klimaerwärmung entgegenzutreten

An einem kleinen Stand legt er Flyer aus und zieht sich wärmere Kleidung über. Dann spricht er über seine Radtour und die Klimawette. Bilharz startete seine Tour am 23. Juni in Dessau (Sachsen-Anhalt) und fordert die Menschen dazu auf, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Der Verzicht auf Fleisch, eine Flugzeugreise weniger, die Fahrt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto oder alte Glühbirnen gegen LED-Lampen zu tauschen, seien einfache Möglichkeiten der Klimaerwärmung entgegenzutreten.

Über www.dieklimawette.de könne jeder seinen Beitrag registrieren lassen und in der Städteliga seine Heimatstadt unterstützen. Knapp 450 Berliner sind dort beispielsweise registriert, die mehr als 700 Tonnen Kohlendioxid eingespart haben.

Er transportiert 100 Kilogramm Ballast mit seinem Rad

Bilharz übernachtet mal bei Privatleuten, mal in einem Hotel oder in einem Büro der Grünen. Zur Not hat er ein Zelt im Gepäck, das musste er aber noch nicht benutzen. Das Zelt hat er, so wie die meiste Kleidung, in der CO2-Tonne verstaut. „Der Platz war beim Packen nicht das Problem, eher das Gewicht“, erzählt der 49-Jährige. Etwa 100 Kilogramm Ballast transportiert er mit seinem Rad. Neben Kleidung und Zelt zählen sein Laptop und Tausende Flyer dazu.

Das Gewicht macht sich vor allem an den Anstiegen bemerkbar, so passierte es ihm bereits zweimal, dass er das Pedelec-Lastenrad bergauf schieben musste. Das sei kein Spaß gewesen, sagt Bilharz. Doch das sei die Klimaerwärmung ebenfalls nicht.