Er ist der neue Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes

Tobias Schwetlik wird zum 1. Oktober neuer Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Ulm. Er wird Nachfolger von Kreisgeschäftsführer Eckart Fuchs, der im Oktober in den Ruhestand geht.

Seit fast 30 Jahren ist Tobias Schwetlik schon ehrenamtlich beim Roten Kreuz aktiv, so das Ulmer DRK am Donnerstag, seit 1. Juli als Hauptamtlicher im Vorstand des DRK-Kreisverbands Ulm. Die Geschäftsführung werde er am 1. Oktober übernehmen.

Das Präsidium habe die Wahl einstimmig getroffen und sei „sehr glücklich mit der Entscheidung“, teilt Kreisverbands-Präsidentin Ronja Kemmer mit. Tobias Schwetlik ist 44 Jahre alt und war zuletzt Pflegedirektor bei der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales des Alb-Donau-Kreises.

An seiner neuen Aufgabe reize ihn insbesondere „die Vielfalt der Rotkreuzarbeit“ von der Notfallversorgung über Tafel- und Secondhand-Kleiderläden bis hin zu Angeboten für Migranten und Senioren, die er weiterentwickeln wolle, so Schwetlik. Am Herzen lägen ihm der Aufbau von Tagespflege und Nachbarschaftshilfe sowie aufsuchender Sozialarbeit liegen. Sie seien zunehmend auch im ländlichen Bereich notwendig, wo sie in Zusammenarbeit mit den Kommunen etabliert werden sollten.

Ausbildung als Krankenpfleger, dann Studien

Schwetlik, der in der Nähe von Stuttgart geboren wurde und seit 22 Jahren in Donaurieden lebt, war viele Jahre lang als „Helfer vor Ort“ sowie in der Bereitschaftsleitung im Ortsverein Oberdischingen und in der Einsatzeinheit Ehingen aktiv. Er sitzt auch für die Freien Wähler im Erbacher Gemeinderat.

Nach seiner Ausbildung als Krankenpfleger absolvierte er Studien in den Bereichen Gesundheitswesen sowie Sozial- und Betriebswirtschaft. Er vereine „hohe fachliche Eignung, Führungserfahrung sowie eine starke Identifikation mit dem Deutschen Roten Kreuz“.

Besonders geprägt habe Schwetlik die Mitte der 1990er-Jahre gestartete DRK-Kampagne unter dem Schlagwort „Abenteuer Menschlichkeit“, so der dreifache Familienvater.