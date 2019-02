Er überragt immer noch alle

Bei seinem Abschied von Ratiopharm Ulm vor knapp sechs Jahren hat sich John Bryant das Münster auf den gewaltigen Rücken tätowieren lassen. Eine gewisse Verbundenheit zu seiner ersten Profistation im Basketball darf also unterstellt werden. Inzwischen verrichtet der 2,11 Meter große und um die 130 Kilogramm schwere Koloss aus Kalifornien seine Arbeit unter den Körben effektiv für die Gießener 46ers. Trotz aller Verbundenheit auch gegen seinen früheren Arbeitgeber.

Beim Gießener 92:91-Sieg in der Ratiopharm-Arena im Oktober des vergangenen Jahres war Bryant wie bei fast allen Spielen seiner Mannschaft mit 17 Punkten, zwölf Rebounds und sieben direkten Korbvorlagen der beste Mann. Auch die entscheidende Aktion ging aufs Konto des kürzlich eingebürgerten Amerikaners: Zuerst ein Korbleger drei Sekunden vor Spielende zum 91:91-Ausgleich und weil ihm Javonte Green dabei ungeschickt ins mit dem Münster-Tattoo geschmückte Kreuz gesprungen war, ein anschließender Freiwurf zum Endstand von 92:91 für Gießen. Nun treffen beide Teams erneut aufeinander, am Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, in Gießen.

Mehr als 20 Punkte pro Spiel

Im Schnitt gehen pro Spiel mehr als 20 Punkte und fast elf Rebounds auf das Konto von Bryant. Besser ist in beiden Kategorien kein anderer Spieler in der Basketball-Bundesliga. Bei den direkten Korbvorlagen gehört er – höchst ungewöhnlich für einen Spieler seiner Statur – zu den Top 15. Der 31-Jährige gilt in dieser Saison als einer der Favoriten bei der Wahl zum wertvollsten Spieler. Eine Auszeichnung, die er zu Ulmer Zeiten schon zweimal bekommen hat. Für den Trainerstab und die Mannschaft von Ratiopharm Ulm stellt sich unterdessen vor dem Spiel in Gießen am Samstag wieder einmal die Frage: Was tun gegen John Bryant?

Die Andeutung einer Antwort könnte es beim Spiel gegen Villeurbanne am Dienstag gegeben haben. Die Franzosen verfügen schließlich mit dem 2,18-Meter-Mann Alexis Ajinca über einen Spieler, der noch größer ist als Bryant, ähnlich kräftig und zudem mit reichlich Erfahrung in der amerikanischen Profiliga NBA ausgestattet. Der 19-jährige Ulmer Nachwuchscenter Nicolas Bretzel kam mit ihm gut klar und auch deshalb hat sich Ulm mit einem 86:68-Heimsieg aus dem Eurocup verabschiedet. Thorsten Leibenath weiß allerdings noch nicht, ob er Bretzel nach Gießen mitnimmt. Die Entscheidung macht Ulms Trainer auch davon abhängig, welche seiner Spieler aus der engeren Rotation er zur Verfügung hat. Sollte Isaac Fotu bis zum Samstag seine Rückenbeschwerden auskuriert haben, dann wären die Ulmer auf den großen Positionen auch ohne Bretzel gut besetzt.

Wieder mit von der Partie wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Patrick Miller sein, der gegen Villeurbanne wegen einer Verletzung ausgefallen war. Auch Per Günther wird dabei sein, im Eurocup wurde der Kapitän an seinem 31. Geburtstag geschont. Gerade die etwas älteren Spieler müssen mit ihren Kräften haushalten, denn das Programm der kommenden Tage ist happig: Samstag in Gießen, Dienstag gegen Jena, Donnerstag in Würzburg. Danach legt die Basketball-Bundesliga eine gut zweiwöchige Pause ein und auch Thorsten Leibenath wird seinen Schützlingen wohl ein paar Tage frei geben. Die Dauer des Kurzurlaubs hängt auch davon ab, wie die Ulmer das Pensum von drei Spielen in sechs Tagen absolvieren.