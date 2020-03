Equal Pay Day – trotz Corona

Der „Equal Pay Day“, der auf die Lohnungleichheiten zwischen Frauen und Männern hinweist, ist an diesem Dienstag, 17. März. Wegen der Corona-Einschränkungen fand am Samstag eine „reduzierte Aktion“ statt am Münsterplatz/Eingang Hirschstraße in Ulm.

Die vorgesehene Glücksrad-Aktion fiel zwar den Vorsichtsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus zum Opfer – ganz unter den Tisch fallen lassen wollten die Akteurinnen des Ulmer Aktionsbündnisses (unter anderem das Frauenbüro) zum Equal Pay Day das Thema jedoch nicht. Sie platzierten am Aktionsort ein Fahrrad: geschmückt und behängt mit Infomaterial, und machten so auf ihr Anliegen aufmerksam: „gleiche Bezahlung von Frauen und Männern“.