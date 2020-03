Entwarnung: keine Ansteckung bei Neu-Ulmer Kinobesuchern

Nach wie vor sind im Kreis Neu-Ulm zwei Personen corona-positiv, es kamen keine neuen Fälle hinzu. Positive Nachrichten gibt es für drei Kinobesucher, die dieselbe Vorstellung besucht hatten wie ein Infizierter aus dem Raum Göppingen.

Im Landkreis Neu-Ulm gab es bis Sonntagmittag keine neuen bestätigten Fälle mit Covid-19. Damit bleibt es aktuell bei den zwei bestätigten Fällen, die am Donnerstag bekannt gegeben wurden.

Im Fall der drei Kinobesucher mit Wohnsitz im Landkreis Neu-Ulm, welche vor zwei Wochen in Neu-Ulm die gleiche Vorstellung wie eine erkrankte Person aus dem Landkreis Göppingen besucht hatten, gibt es positive Neuigkeiten. Bei den Personen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft worden waren, war der Rachenabstrich zum Ende der sogenannten häuslichen Absonderung negativ. Das heißt, das Coronavirus konnte nicht nachgewiesen werden. Sie haben sich nicht angesteckt. Ihre Quarantäne endete am Samstag, am Sonntag durften sie ihre Wohnung wieder verlassen.